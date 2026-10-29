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América empata 1-1 ante Xolos y posterga su pase directo a la Liguilla en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — América dejó ir la oportunidad de convertirse en el primer clasificado a la Liguilla del torneo Apertura tras igualar el miércoles 1-1 frente a los Xolos de Tijuana en un partido pendiente de la séptima fecha de la Liga MX.

El conjunto fronterizo pegó primero a los 12 minutos, cuando Elías Manoel definió con sutileza ante la salida del arquero Rodolfo Cota, aprovechando una gran asistencia de Jesús Gómez tras una recuperación en medio campo.

La respuesta de las Águilas no demoró: Miguel Borja emparejó a los 19 con un disparo cruzado y rasante dentro del área tras un pase de Isaías Violante.

Xolos terminó con 10 elementos luego de sufrir la expulsión de Gómez por una dura barrida sobre Brian Rodríguez en los linderos del área.

Con una victoria, el conjunto azulcrema habría amarrado matemáticamente su boleto a la fase final. A pesar del empate, los dirigidos por el uruguayo Guillermo Almada se consolidan en el liderato de la tabla con 28 puntos.

Por su parte, la escuadra de Tijuana suma 21 unidades y se consolida en el séptimo sitio y en zona de clasificación.

Ambos cuadros presentaron modificaciones en sus alineaciones titulares. Para la parte complementaria, América dio ingreso a figuras habituales como Brian Rodríguez y Carlos Álvarez, mientras que Xolos envió a la cancha a Ignacio Rivero y al juvenil Gilberto Mora.

La afición en el Estadio Azteca ovacionó a Mora, joven mediocampista tricolor que fue una de las figuras de la selección mexicana en el pasado Mundial.

Con su anotación, Borja llegó a seis tantos en la campaña y se afianzó como el segundo máximo goleador del América en el torneo, solo por detrás de Henry Martín (8).

En los minutos finales, la figura del guardameta Antonio Rodríguez y una oportuna intervención defensiva de Rivero salvaron al cuadro tijuanense de la derrota. El primero atajó un disparo a quemarropa de Brian Rodríguez y el segundo despejó el balón antes de un remate frente al arco de Borja.

A falta de tres fechas para concluir la fase regular, América buscará amarrar su clasificación cuando reciba a los Diablos Rojos del Toluca en la 15ta jornada. En tanto, Tijuana visitará a Rayados de Monterrey en un duelo clave por los puestos de Liguilla.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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