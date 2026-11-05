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Amenaza de bomba obliga a vuelo de Aer Lingus de Dublín a Roma a desviarse a base militar francesa

PARÍS (AP) — Un vuelo de Irlanda a Italia fue desviado a una base aérea militar en el oeste de Francia el jueves debido a una amenaza de bomba, informó la oficina del primer ministro francés.

El vuelo aterrizó sin problemas en la base en Évreux, en Normandía, según la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu. Los 151 pasajeros y los seis miembros de la tripulación estaban a salvo y equipos de desactivación de bombas inspeccionan el aparato.

La oficina de Lecornu indicó que está siguiendo el incidente en tiempo real. Por el momento no se han revelado más datos.

Webs de seguimiento de vuelos mostraron que el vuelo de Aer Lingus de Dublín a Roma se aproximaba a París cuando se desvió bruscamente de su trayectoria e hizo varios giros en bucle antes de dirigirse hacia Évreux.

Varios vuelos en toda Europa recibieron esta semana falsas amenazas de bomba que motivaron registros, desvíos y, en un caso, una escolta de la fuerza aérea italiana hasta el aterrizaje, de acuerdo con las autoridades.

Entre los vuelos afectados figuraban los de la aerolínea polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair. Las falsas amenazas llegaron un día después de que un avión con destino a Bulgaria fuera desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar mientras estaba en el aire. Nadie resultó herido.

Este tipo de amenazas no son un fenómeno nuevo, pero se producen en un momento de mayores tensiones geopolíticas y señales de “perturbaciones”, como ataques a sistemas de refrigeración de supermercados, incursiones de drones en Europa y misteriosos activadores de aplicaciones de alerta, incluso cuando las autoridades han advertido que abundan las amenazas híbridas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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