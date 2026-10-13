americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ambientalistas protestan en conferencia sobre energía en Sudáfrica

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica (AP) — Activistas climáticos realizaron el martes una protesta frente a una conferencia sobre energía en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, exigiendo el fin de la exploración de petróleo y gas en todo el continente y acusando a las empresas energéticas de priorizar las ganancias por encima de las personas y del medio ambiente.

Activistas de Greenpeace Africa protestan afuera de una conferencia sobre energía en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 13 de octubre del 2026. (AP foto/Nardus Engelbrecht)
Activistas de Greenpeace Africa protestan afuera de una conferencia sobre energía en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 13 de octubre del 2026. (AP foto/Nardus Engelbrecht) AP

Integrantes de Greenpeace África y de Extinction Rebellion cuestionaron los esfuerzos por presentar a África como una nueva frontera para el desarrollo de combustibles fósiles, al sostener que una mayor inversión agravaría el cambio climático y pondría en riesgo a comunidades que ya lidian con sus efectos.

“Las petroleras extranjeras han obtenido miles de millones en ganancias solo este año a costa de la vida de las personas, a costa de los ecosistemas, a costa de vidas africanas”, denunció Siya Myeza, activista de Greenpeace África.

Dijo que el encuentro, que oficialmente se llama "Semana de la Energía de África", se debería llamar “Semana de la Explotación de África” y acusó a la industria de impulsar la destrucción ambiental y la pobreza. La policía retiró a los manifestantes, que llevaban camisetas con el lema “Hagan que los contaminadores paguen”.

Las protestas se producen mientras Sudáfrica busca ampliar el desarrollo de petróleo y gas para atraer inversión y reforzar la seguridad energética. El gobierno presenta el gas natural como un complemento de la energía renovable y afirma que las plantas a gas podrían suministrar electricidad cuando disminuya la generación eólica y solar.

Pese a reveses legales, el gigante energético británico Shell planea perforar hasta cinco pozos en aguas profundas en el bloque Northern Cape Ultra Deep, frente a la costa oeste de Sudáfrica, para explorar y evaluar yacimientos de petróleo y gas. El proyecto, sin embargo, ha enfrentado problemas legales.

Los manifestantes afirman que esos planes corren el riesgo de prolongar la dependencia de los combustibles fósiles en un momento en que los países deberían estar reduciendo las emisiones.

Judy Scott-Goldman, representante de Extinction Rebellion en Ciudad del Cabo, reconoció que la energía renovable tendría presencia en la conferencia, pero indicó que los activistas se oponen a promover nueva exploración de petróleo y gas.

Manifestó que ampliar el uso de combustibles fósiles iría en contra de los compromisos del acuerdo climático de París para reducir las emisiones.

“Estamos aquí para decir que no queremos ver ninguna exploración de petróleo y gas en este continente”, dijo Scott-Goldman a la AP.

Mencionó incendios, inundaciones y el aumento de los precios de los alimentos como consecuencias del cambio climático, y advirtió que sus efectos también podrían impulsar la migración y el malestar social.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

Un hombre herido reúne sus pertenencias delante de su casa destruida en un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Kiev dice que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas pese al "alto el fuego" de Trump

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter