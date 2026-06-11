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Amarga noche para Victor Wembanyama entre abucheos y un huevo que casi lo alcanza en su hotel

NUEVA YORK (AP) — La brutal noche que vivió Victor Wembanyama en el Madison Square Garden continuó incluso después de que regresó a su hotel el miércoles, ya que recibió una lluvia de abucheos de aficionados de los Knicks que lo increparon y estuvo a punto de ser alcanzado por un huevo lanzado por el aire.

Aficionados de los Knicks de Nueva York ven el juego 4 de las Finales de la NBA ante los Spurs de San Antonio en Central Park el miércoles 10 de junio del 2026. (AP Foto/Heather Khalifa)
Aficionados de los Knicks de Nueva York ven el juego 4 de las Finales de la NBA ante los Spurs de San Antonio en Central Park el miércoles 10 de junio del 2026. (AP Foto/Heather Khalifa) AP

Un video compartido en internet mostró que al menos un huevo fue arrojado en dirección a la superestrella de los Spurs de San Antonio cuando entraba a su hotel, escoltado por personal de seguridad, tras la derrota del equipo ante los Knicks en el cuarto partido.

No estaba claro quién lanzó el huevo. El video mostró a aficionados provocadores agolpándose frente al hotel, a unas pocas manzanas al sur del Madison Square Garden.

Unos segundos después de que el huevo se rompe contra una señal de tránsito, Wembanyama se da la vuelta y encara a una persona que estaba cerca de la entrada del hotel, antes de continuar hacia el interior.

Los Spurs no respondieron de inmediato a una solicitud en la que se pedía aclarar si el objeto golpeó a Wembanyama.

El enfrentamiento se produjo después de un colapso histórico de los Spurs, que ahora están al borde de la eliminación tras desperdiciar una ventaja de 29 puntos ante los Knicks. Wembanyama falló dos tiros libres clave en los minutos finales del partido.

La victoria de los Knicks provocó escenas de caos y júbilo en toda la ciudad de Nueva York, mientras aficionados eufóricos abarrotaban las calles, lanzaban fuegos artificiales, trepaban a postes de alumbrado y, en ocasiones, se enfrentaban con la policía.

Según el Departamento de Policía de Nueva York, 56 personas fueron detenidas por cargos que iban desde agresión hasta alteración del orden público.

“Una vez más, hubo grandes multitudes de personas que incurrieron en un comportamiento increíblemente imprudente y peligroso anoche, tanto durante como después del partido”, señaló el departamento de policía en un comunicado.

Un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York dijo que no tenían ningún registro sobre el incidente del huevo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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