Alvin Kamara acuerda reestructurar su contrato con los Saints para la próxima temporada

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“Su objetivo es permanecer con los Saints”, dijo su agente Bradley Cicala a The Associated Press tras confirmar el acuerdo.

El futuro de Kamara con Nueva Orleans se volvió incierto en marzo, cuando los Saints firmaron al corredor agente libre Travis Etienne con un contrato de cuatro años por 52 millones de dólares. Kamara, quien cumplirá 31 años esta temporada, entraba en la última campaña de una extensión de dos años y 24,5 millones de dólares que había firmado antes de la campaña 2024.

Cicala y el gerente general de los Saints, Mickey Loomis, no revelaron los términos financieros específicos del nuevo acuerdo. Pero Loomis ya había anticipado algún tipo de recorte salarial cuando manifestó en mayo que había un “elemento de gestión de recursos” para que Kamara encajara en el roster de esta temporada.

Aunque se espera que el nuevo acuerdo reduzca la carga del contrato de Kamara bajo el tope salarial de 2026, no impide que los Saints lo traspasen.

Tras lidiar la temporada pasada con una lesión de rodilla, Kamara registró mínimos de su carrera en partidos jugados (11), yardas y touchdowns por tierra (471 y uno), y yardas y touchdowns por recepción (186 y cero).

Eso contrastó mucho con el inicio de la carrera de Kamara en 2017, cuando fue nombrado Novato Ofensivo del Año de la AP, en lo que fue la primera de cuatro campañas consecutivas de playoffs para los Saints bajo el entrenador Sean Payton y el quarterback miembro del Salón de la Fama, Drew Brees.

Pero los Saints no han vuelto a los playoffs desde que Brees se retiró tras la temporada 2020 y desde entonces van por su segundo entrenador. Kellen Moore fue contratado después de ganar un Super Bowl como coordinador ofensivo de Filadelfia durante la temporada 2024. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP