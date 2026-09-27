Álvarez y Moreno ganan títulos de bateo. Misiorowski lidera MLB en ERA y ponches

Gabriel Moreno de los Diamondbacks de Arizona conecta un jonrón ante los Rockies de Colorado, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

En el cierre de la temporada regular, el as de Milwaukee Jacob Misiorowski se convirtió en apenas el cuarto lanzador desde 1950 en liderar las Grandes Ligas en efectividad, ponches y promedio de bateo permitido a los rivales.

El promedio de .316 de Álvarez fue el más bajo para el campeón de bateo general de las Grandes Ligas, por debajo del .325 de Dick Groat con los Piratas de Pittsburgh en 1960. Álvarez registró el más bajo para un ganador de la Liga Americana desde el .301 de Carl Yastrzemski en 1968.

En una pugna entre venezolanos, Moreno superó por poco a Luis Arráez, de Filadelfia, por la corona de la Liga Nacional y se convirtió en apenas el quinto jugador con al menos 50 aperturas como receptor en ganar un campeonato de bateo, según el Elias Sports Bureau. Se unió a Bubbles Hargrave (1926), Ernie Lombardi (1938, 1942), Buster Posey (2012) y Joe Mauer (2006, 2008, 2009).

Moreno, el primer campeón de bateo de Arizona, fue retirado de la alineación titular el domingo debido a una molestia del isquiotibial y terminó con .311, un punto porcentual por encima de Arráez. Tres veces campeón de bateo, Arráez sufrió un esguince del tobillo el jueves y se perdió la última serie de la temporada regular de los Filis.

“Es algo que sueñas cuando juegas béisbol desde que tienes 3 o 4 años”, comentó Moreno.

Siete jugadores de Grandes Ligas que cumplieron con los requisitos batearon para .300 o más, igualando 2024 y 2025 como la menor cantidad desde un mínimo récord de seis en 1968. TJ Rumfield, de Colorado, se presentó con un .300 y dio un sencillo en la primera entrada el sábado, fue retirado en la segunda y no jugó el domingo.

Misiorowski terminó con 252 ponches, una efectividad de 1.80 y un promedio de bateo de los rivales de .157. Los únicos otros lanzadores desde 1950 que lideraron las Grandes Ligas en las tres categorías fueron Sandy Koufax en 1965, J.R. Richard en 1976 y Mike Scott en 1986, según el Elias Sports Bureau.

El promedio de bateo permitido por Misiorowski fue el más bajo desde 1900 para un lanzador de la Liga Americana o la Liga Nacional con 100 o más entradas, superando el .167 de Pedro Martínez en 2000, indicó Elias. Su WHIP de 0.80 fue el más bajo para lanzadores con al menos 150 entradas desde el 0.73 de Martínez en 2000.

Misiorowski lanzó 1.115 pitcheos de 100 mph o más, la mayor cantidad en una temporada desde que comenzó el seguimiento en 2008. Destrozó la marca previa de 673 de Jordan Hicks en 2018.

“Sinceramente, poder salir semana tras semana y rendir para mis compañeros, creo que eso es lo más importante”, expresó Misiorowski.

Cam Schlittler, de los Yankees de Nueva York, ganó el título de efectividad de la Liga Americana con 1.95 y tuvo una efectividad de 1.16 como visitante, la tercera más baja en la era de la pelota viva para un lanzador con 100 o más entradas, detrás del 0.81 de Bob Gibson en 1968 y el 1.12 de Greg Maddux en 1995.

Houston estableció un récord de menor porcentaje de victorias para un equipo en primer lugar con .500, con una marca de 81-81 que bastó para ganar la División Oeste de la Liga Americana.

Colson Montgomery, de los Medias Blancas de Chicago estableció el récord de temporada de ponches para un bateador con 227, cuatro más que Mark Reynolds en 2009.

Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, y Kyle Schwarber, de Filadelfia, empataron en el liderato de jonrones con 45, y Pete Alonso encabezó la Liga Americana con 43 tras dejar a los Mets de Nueva York como agente libre para firmar con los Orioles.

Alec Burleson, de San Luis, lideró la Liga Nacional en carreras impulsadas con 116 y Alonso encabezó la Liga Americana con 113.

Bryan Reynolds, de Pittsburgh, tuvo la mayor cantidad de dobles con 40 y el venezolano Wilyer Abreu, de Boston, lideró la Liga Americana con 38.

Corbin Carroll se convirtió en el primer jugador en liderar su liga en triples durante cuatro temporadas consecutivas, al conectar 17 para los Diamondbacks. Kody Clemens, de Minnesota, tuvo siete triples, la menor cantidad para un líder de la Liga Americana en una temporada no acortada.

Nasim Núñez, de Washington, lideró las Grandes Ligas con 49 bases robadas, y Chandler Simpson, de Tampa Bay, encabezó la Liga Americana con 46.

El zurdo dominicano Cristopher Sánchez, de Filadelfia, y Sonny Gray, de Boston, empataron en el liderato con 18 victorias. El último ganador de 20 juegos fue Spencer Strider en 2023, con Atlanta. Las únicas otras temporadas no acortadas sin un ganador de 20 juegos fueron 1871, 2006, 2009 y 2017.

Gavin Williams, de Cleveland, lideró la Liga Americana con 248 ponches.

Bryan Baker, de Tampa Bay, y Cade Smith, de Cleveland, empataron con la mayor cantidad de salvamentos con 41, mientras que Mason Miller, de San Diego, y Riley O'Brien, de St. Louis, lideraron la Liga Nacional con 38 cada uno.

___

El redactor deportivo de AP Greg Beacham y los colaboradores independientes de AP Adam Camarena y Matt Carlson contribuyeron a este informe.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP