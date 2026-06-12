americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Álvarez pega 2 jonrones, incluido un grand slam y Astros vencen 10-8 a Reales

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El cubano Yordan Álvarez se convirtió en el tercer jugador en la historia de Houston en conectar dos jonrones en una misma entrada, con un cuadrangular de dos carreras y un grand slam durante una primera entrada de nueve carreras, y los Astros vencieron el viernes por la noche 10-8 a los Reales de Kansas City.

El bateador designado de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, observa su grand slam durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el viernes 12 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
El bateador designado de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, observa su grand slam durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el viernes 12 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Álvarez es el 63.º jugador en la historia de las Grandes Ligas en pegar dos jonrones en una entrada.

También es apenas el octavo jugador en conectar un grand slam y un jonrón de varias carreras en una sola entrada, y el primero en hacerlo en la primera entrada, según Sportradar.

Álvarez terminó de 5-3 con seis carreras impulsadas y empató con Kyle Schwarber, de Filadelfia, en el liderato de MLB en jonrones con 24.

Los Reales respondieron con cinco carreras en la primera. Kameron Misner impulsó dos carreras, y Vinnie Pasquantino, Michael Massey y el cubano Maikel García impulsaron una cada uno en la entrada.

Nate Pearson (1-0) se acreditó la victoria con dos entradas sin permitir carreras. El abridor Tatsuya Imai trabajó 2/3 de entrada, permitiendo cuatro hits y cinco carreras.

El venezolano Luinder Ávila (1-3) permitió cinco hits, ocho carreras y otorgó tres bases por bolas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

DEPORTAN de EEUU al periodista de la TV CUBANA Héctor Villar al intentar entrar para cubrir el Mundial 2026

DEPORTAN de EEUU al periodista de la TV CUBANA Héctor Villar al intentar entrar para cubrir el Mundial 2026

Cyle Larin (9) celebra tras marcar el gol de Canadá para el empate 1-1 contra Bosnia y Herzegovina en el Grupo B del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Toronto. ( (AP Foto/Sam Balkansky)

Larin salva a Canadá en empate 1-1 con Bosnia-Herzegovina. Primer punto canadiense en mundiales

Un deteriorado Díaz-Canel anuncia reformas económicas de emergencia en Cuba tras sanciones de EEUU

Un deteriorado Díaz-Canel anuncia reformas económicas de emergencia en Cuba tras sanciones de EEUU

Se descarrila tren de carga en Artemisa y vuelve a encender las alarmas sobre el deterioro ferroviario en Cuba

Se descarrila tren de carga en Artemisa y vuelve a encender las alarmas sobre el deterioro ferroviario en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter