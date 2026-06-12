Álvarez pega 2 jonrones, incluido un grand slam y Astros vencen 10-8 a Reales

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El bateador designado de los Astros de Houston, Yordan Álvarez, observa su grand slam durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el viernes 12 de junio de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Álvarez es el 63.º jugador en la historia de las Grandes Ligas en pegar dos jonrones en una entrada.

También es apenas el octavo jugador en conectar un grand slam y un jonrón de varias carreras en una sola entrada, y el primero en hacerlo en la primera entrada, según Sportradar.

Álvarez terminó de 5-3 con seis carreras impulsadas y empató con Kyle Schwarber, de Filadelfia, en el liderato de MLB en jonrones con 24.

Los Reales respondieron con cinco carreras en la primera. Kameron Misner impulsó dos carreras, y Vinnie Pasquantino, Michael Massey y el cubano Maikel García impulsaron una cada uno en la entrada.

Nate Pearson (1-0) se acreditó la victoria con dos entradas sin permitir carreras. El abridor Tatsuya Imai trabajó 2/3 de entrada, permitiendo cuatro hits y cinco carreras.

El venezolano Luinder Ávila (1-3) permitió cinco hits, ocho carreras y otorgó tres bases por bolas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP