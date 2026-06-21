Álvarez conecta su 25to jonrón y Astros vencen 2-1 a Guardianes

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Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, corre hacia el home para anotar tras un batazo de Isaac Paredes durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el domingo 21 de junio de 2026, en Houston. (Foto AP/Kevin M. Cox) AP

Alvarez pegó un cuadrangular solitario hacia el jardín derecho-central ante Slade Cecconi en la primera entrada.

El mexicano Isaac Paredes, quien tuvo tres imparables, impulsó una carrera con un sencillo en la cuarta, pero los Guardianes recortaron la ventaja a 2-1 en la quinta con un rodado de Travis Bazzana que remolcó a Petey Halpin, quien había conectado un triple.

Teng (4-6) permitió una carrera y cuatro hits, con cuatro ponches, para cortar una racha de tres aperturas consecutivas con derrota. Teng había permitido al menos tres carreras en cada una de sus cuatro aperturas anteriores.

Steven Okert lanzó una séptima entrada sin permitir carreras, Bryan King retiró en orden la octava y Josh Hader trabajó la novena para su quinto salvamento.

Los Astros han ganado cuatro de sus últimos cinco juegos y tienen marca de 17-11 desde que cayeron a su peor registro de la temporada, 11 juegos por debajo de .500 (20-31), el 20 de mayo.

Cecconi (3-6) permitió dos carreras y seis hits en seis entradas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP