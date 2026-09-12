Álvarez brilla y Nacionales vencen 6-5 a Angelinos pese a otro colapso del bullpen

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El lanzador de los Nacionales de Washington, Andrew Alvarez, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

El sencillo del venezolano Andrés Chaparro ante Ben Joyce empató el juego en la novena. Abrams anotó frente al dominicano José Fermín (4-3) cuando el campocorto Zach Neto no pudo controlar el rodado de Harry Ford con el cuadro adentro.

Antes de eso, los Angelinos remontaron para tomar ventaja de 5-4 mientras le propinaban al bullpen de Washington su 39no salvamento desperdiciado, ampliando un récord de MLB. Vaughn Grissom conectó un jonrón de dos carreras durante una octava entrada de tres carreras ante Brad Lord, y Wade Meckler, Denzer Guzman y el venezolano Moisés Ballesteros también impulsaron carreras.

Jack Sinclair (1-0) retiró a cuatro bateadores para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Por Washington, el boricua Abimelec Ortiz pegó un sencillo y el venezolano Keibert Ruiz remolcó carreras para ayudar a Washington a tomar una ventaja de 4-0.

Alvarez ponchó a ocho bateadores, la mejor cifra de su carrera mientras sorteaba cuatro bases por bolas.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP