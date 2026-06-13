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Altuve empata con un jonrón en la octava y los Astros ganan 8-7 tras un error de los Reales

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — José Altuve conectó un jonrón para empatar el juego en la octava entrada, Joey Loperfido anotó la carrera de la ventaja cuando los Reales arruinaron una posible doble matanza para terminar la entrada en la novena, y los Astros de Houston vencieron 8-7 a Kansas City la noche del sábado.

Jake Meyers (6), de los Astros de Houston, es felicitado por el coach de tercera base Tony Perezchica, después de batear un cuadrangular durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el sábado 13 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley)
Jake Meyers (6), de los Astros de Houston, es felicitado por el coach de tercera base Tony Perezchica, después de batear un cuadrangular durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el sábado 13 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Colin E. Braley) AP

Los Astros conectaron cuatro jonrones en un juego que se retrasó 91 minutos en la octava debido a advertencias de tornado. Houston ha conectado múltiples cuadrangulares en tres juegos consecutivos, 10 en total.

Christian Walker pegó su 18vo cuadrangular en la cuarta —un batazo de dos carreras— y Brice Matthews pegó su sexto en la quinta entrada para empatar el juego 4-4.

El vuelacercas solitario de Jake Meyers en el sexto episodio le dio a los Astros su primera ventaja, 5-4, antes de que Altuve conectara un cuadrangular para igualar 7-7 momentos antes del retraso por el clima.

El abridor de Houston, Mike Burrows, permitió cinco carreras —cuatro limpias— en poco más de cinco entradas, y ha concedido 10 jonrones en sus últimas seis aperturas y 18 en la temporada, la mayor cantidad en la Liga Americana.

Bryan King (1-1) ponchó a uno en una octava entrada sin hits y el dominicano Bryan Abreu lanzó la novena para su quinto salvamento.

Los Reales tomaron la delantera en la segunda entrada cuando Jac Caglianone recibió base por bolas y avanzó de primera a tercera con un rodado antes de anotar con el sencillo de Michael Massey.

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