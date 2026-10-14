Alto militar de EEUU visita Amazonía de Perú para coordinar el combate al narcotráfico

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, saluda a la prensa tras anunciar la creación de un equipo de élite contra la delincuencia, formado por agentes de policía y militares, en una base militar de Lima (Perú), el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía). AP

El Comando Sur de Estados Unidos dijo en su cuenta de X que su comandante, el general Francis L. Donovan, se reunió con el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú, César Briceño, y el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro.

La embajada de Estados Unidos en Perú indicó en un comunicado que la delegación viajó a Loreto, la región más grande de la Amazonía peruana, para reunirse con militares "que realizan operaciones contra las redes narcoterroristas”. En Loreto, donde prolifera la minería ilegal y el narcotráfico, se ha reportado la presencia del brasileño Comando Vermelho y de grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estados Unidos incorporó en septiembre a Perú al “Escudo de las Américas”, una coalición de países afines en la región que está encabezada por Washington para llevar a cabo operaciones militares contra los cárteles de la droga.

Después de Colombia, Perú es el segundo cultivador mundial de la hoja de coca, la materia prima de la cocaína, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

FUENTE: AP