Alonso sabe que su carrera está cerca del final y mira el verano para decidir su futuro en la F1

El español Fernando Alonso del equipo Aston Martin camina en la pista del Gran Premio de Barcelona-Catalunya el jueves 11 de junio del 2026. (AP Foto/ Joan Monfort) AP

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya, el nuevo nombre de la prueba que se celebra a las afueras de Barcelona, no se disputará en 2027, ya que pasará a celebrarse cada dos años en el circuito.

“Probablemente va a ser mi última carrera de Barcelona en Fórmula 1”, le dijo a los reporteros el jueves el piloto de 44 años.

Alonso añadió de inmediato que no estaba anunciando su retiro, pero el hecho de que la próxima carrera en Barcelona sea en 2028 hace menos probable que participe.

Explicó que en los próximos meses pensará seriamente si está dispuesto a seguir compitiendo la próxima temporada debido a que Aston Martin ha tenido dificultades para darle un auto que siquiera se acerque a la parte alta.

“Todavía no tengo nada en mente, después del verano tomaré la decisión sobre si sigo o no”, manifestó, “Pero Barcelona no estará en el calendario el año que viene”.

“Si no sé lo que haré el próximo año, no puedo estar seguro de lo que haré dentro de dos”.

Alonso es un ícono del deporte español gracias a sus campeonatos mundiales de 2005 y 2006, y se ha mantenido como uno de los mejores pilotos de la categoría, aunque desde hace varios años no ha tenido un coche a la altura de sus habilidades.

Su última victoria en la F1, la número 32 de su carrera, llegó en 2013 en este circuito de Montmeló. Pocos aficionados a las carreras habrían imaginado entonces que Alonso, que seguía fino al volante, no volvería a subir a lo más alto de un podio.

Aun así, decenas de miles de sus seguidores acuden en masa cada año a la carrera en España para animarlo.

Esta temporada suma apenas un punto y ocupaba el 18.º puesto entre 22 pilotos.

Y aunque Alonso comentó que estaba “en paz” con su carrera, dolía no ser competitivo.

“Necesitamos tiempo para alcanzar al resto y arreglar los problemas, pero en la F1 se corre cada 15 días y no vamos a ser capaces de lograrlo hasta la segunda mitad de año. Confío en los cambios, pero hasta allí será la misma historia”, expresó.

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FUENTE: AP