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Alonso pega 2 jonrones y llega a 40. Orioles vencen 4-3 a Azulejos

BALTIMORE (AP) — Pete Alonso conectó dos jonrones, incluido un batazo de dos carreras en la octava entrada que impulsó la noche del lunes a los Orioles de Baltimore a una victoria por 4-3 sobre los Azulejos de Toronto.

Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, recorre las bases tras conectar un jonrón durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough)
Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, recorre las bases tras conectar un jonrón durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Los Orioles están al borde de la eliminación en la carrera por el comodín de la Liga Americana, pero Alonso ha estado sensacional en su primera temporada con el equipo. Suma 40 jonrones —la cuarta vez que alcanza esa cifra en una campaña— y ha abierto una ventaja de nueve carreras impulsadas sobre el cubano Yordan Alvarez, de Houston, que aspira a la Triple Corona.

De hecho, Alonso podría ser quien termine liderando la Liga Americana en jonrones y carreras impulsadas. Está a un jonrón del toletero dominicano de Tampa Bay Junior Caminero.

El cubano Yennier Cano (4-3) se llevó la victoria en labor de relevo por los Orioles, y Rico Garcia lanzó una novena entrada perfecta para su décimo salvamento.

El inicio se retrasó 47 minutos por la lluvia, y los primeros cuatro bateadores de Toronto se embasaron.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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