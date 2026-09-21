Alonso pega 2 jonrones y llega a 40. Orioles vencen 4-3 a Azulejos

Pete Alonso, de los Orioles de Baltimore, recorre las bases tras conectar un jonrón durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el lunes 21 de septiembre de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Los Orioles están al borde de la eliminación en la carrera por el comodín de la Liga Americana, pero Alonso ha estado sensacional en su primera temporada con el equipo. Suma 40 jonrones —la cuarta vez que alcanza esa cifra en una campaña— y ha abierto una ventaja de nueve carreras impulsadas sobre el cubano Yordan Alvarez, de Houston, que aspira a la Triple Corona.