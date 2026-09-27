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Allen y Bills superan a Chargers 24-16 pese a 5 pérdidas de balón

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Josh Allen anotó dos touchdowns por tierra y los Bills de Búfalo superaron una actuación con cinco pérdidas de balón para imponerse el domingo 24-16 a los Chargers de Los Ángeles, que siguen sin ganar.

El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), avanza con el balón durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (Foto AP/Matt Rourke)
El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), avanza con el balón durante la segunda mitad de un partido de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (Foto AP/Matt Rourke) AP

El segundo touchdown de Allen, una zambullida de 1 yarda con 7:35 por jugar, le dio a Búfalo su primera ventaja. Luego, los Bills aseguraron el triunfo con una carrera de 3 yardas de James Cook cuatro minutos después, y después de que la defensa de Búfalo forzara un pase incompleto a Justin Herbert en cuarta oportunidad en la yarda 45 de los Chargers.

Búfalo mejoró a 3-0 pese a las dos intercepciones de Allen y un balón suelto perdido. Cook y el ala cerrada Dalton Kincaid también perdieron balones sueltos.

El problema para los Chargers fue su incapacidad para sacar provecho, ya que tres de las pérdidas de balón de Buffalo ocurrieron en territorio de los Bills.

Los Ángeles abrió el marcador con un pase por debajo de la mano de 1 yarda de Herbert a Keaton Mitchell en una serie preparada después de que Cook perdiera un balón suelto en la primera jugada ofensiva de Búfalo. Y los Chargers construyeron una ventaja de 10-0 en el primer cuarto con un gol de campo de 31 yardas de Cameron Dicker que siguió a la primera intercepción de Allen.

El inicio 0-3 es el peor de L.A. desde que comenzó la temporada 2017 con tres derrotas consecutivas.

Buffalo, mientras tanto, está 3-0 tras tres partidos por tercer año consecutivo y por quinta vez en nueve temporadas con Allen.

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