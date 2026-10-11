Allen consigue TD con carrera de 22 yardas y Jets vencen 17-12 a Browns

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El novato David Bailey logró tres de las ocho capturas de Nueva York sobre Deshaun Watson, y Geno Smith lanzó un pase de touchdown a Garrett Wilson en la primera serie ofensiva de los Jets, lo que ayudó a cortar la racha de tres victorias de los Browns.

Cleveland tuvo una última oportunidad cuando recibió el balón con 1:41 por jugar y sin tiempos fuera. Pero la defensiva de Nueva York, como lo hizo durante todo el partido, se endureció y lo sentenció cuando Will McDonald le provocó un balón suelto a Watson con una captura en cuarta oportunidad y recuperó el ovoide.

Smith terminó con 17 pases completos en 30 intentos para 182 yardas y el pase de anotación a Wilson, quien tuvo siete recepciones para 104 yardas, y Allen corrió para 116 yardas y el touchdown de la victoria en 24 acarreos.

Este no fue un partido bonito, con una lluvia constante durante todo el encuentro mientras los remanentes del huracán Isaias atravesaban el noreste. Pero los Jets, que venían batallando (2-3), pudieron recuperarse después de haber dejado escapar una ventaja en el cuarto periodo.

Watson, que completó 15 de 33 para 155 yardas, lanzó un pase de touchdown de 29 yardas al novato Denzel Boston para darle a los Browns (3-2) su primera ventaja. Andre Szmyt falló el punto extra, lo que puso a Cleveland arriba 12-10 con 6:15 por jugar.

Los Jets arrancaron con fuerza Los Jets forzaron un tres y fuera en la primera serie ofensiva de los Browns —algo notable después de que Chicago no despejó ni una sola vez contra Nueva York el domingo pasado en una victoria 23-12.

— Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP