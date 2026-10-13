Allen carga con los Bills y consigue esconder fallas de una defensa en apuros

El quarterback de los Bills de Buffalo, Josh Allen, a la izquierda, corre con el balón mientras el safety de los Rams de Los Ángeles, Kamren Kinchens, defiende durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL, el lunes 12 de octubre de 2026, en Inglewood, California. (Foto AP/Gregory Bull) AP

En su trabajo de todos los días no es diferente.

Al jugar en horario estelar no muy lejos de Hollywood, y con su esposa, la actriz Hailee Steinfeld, gritando “¡Vamos, Josh!” desde las gradas del SoFi Stadium, Allen volvió a exhibir su capacidad para improvisar.

Josh, en efecto, prácticamente cargó a los Bills hacia una victoria 37-34 en tiempo extra sobre los Rams el lunes por la noche.

Completó 12 de 19 pases para 210 yardas, con un touchdown y una intercepción, mientras jugaba sin los receptores DJ Moore y Joshua Palmer, y ante una defensa de los Rams que le quitó el pase profundo.

Y Allen usó las piernas, bajando el hombro para absorber el contacto, y terminó con 10 acarreos para 121 yardas y un TD.

La actuación disipó cualquier duda sobre si estaba jugando lesionado, después de correr para apenas 24 yardas en total en sus dos partidos anteriores.

“Escuchen, cuando está ahí, está ahí”, comentó Allen sobre su disposición a correr. “No quiero ganarme la vida con eso. Lo entiendo. Pero sí sé lo demoledor que puede ser para una defensa cuando sientes que estás en una cobertura bastante buena”.

El espíritu competitivo y la capacidad atlética de Allen han convertido a los Bills en un contendiente habitual, con apariciones en playoffs en cada una de las últimas siete temporadas, aunque todavía no ha llegado a un Super Bowl.

Ha transformado la ofensiva de Buffalo. Los Bills estaban 0-30 cuando permitían 30 o más puntos de 2012 a 2018, la temporada de novato de Allen. Desde entonces, Buffalo tiene marca de 10-11 en esos partidos.

La pregunta para Buffalo es cuánto peso debe cargar Allen para compensar las fallas de su equipo, que van desde los problemas de seguridad del balón del corredor James Cook —ha soltado el balón cuatro veces esta temporada, perdiendo dos— hasta una defensa renovada que figura entre las peores de la NFL en varias categorías.

El lunes, Allen recibió ayuda cuando Greg Rousseau bloqueó un gol de campo que habría dado el triunfo en el tiempo extra, y cuando Cook corrió para 111 yardas y dos touchdowns.

Pero con el resultado en juego, fue Allen quien arrancó en carreras consecutivas de 19 y 13 yardas para preparar el gol de campo de 45 yardas de Tyler Bass que sentenció el partido.

Buffalo mejoró a 4-1, dejando atrás una derrota ante Nueva Inglaterra. Y Allen elevó su récord de por vida a 92-40, empatado con Peyton Manning y sólo por detrás de Russell Wilson (98) y Patrick Mahomes (95) en victorias durante las primeras nueve temporadas de un jugador.

Mahomes, Wilson y Manning, sin embargo, tienen al menos un anillo de Super Bowl.

Como reconoció Allen tras el triunfo, los Bills tienen mucho por corregir si esperan regresar en febrero al SoFi Stadium, sede del Super Bowl de esta temporada.

Qué funciona

Buffalo lidera la NFL en yardas por jugada con 6,7 y está empatado en el primer lugar con Detroit con 161 puntos.

Necesita ayuda

Buffalo ocupa el puesto 30 en la NFL en yardas permitidas con 1.943. Los Bills son 31 en defensa de anotación en zona roja y 31 en defensa en cuarta oportunidad. Los rivales han convertido 8 de 9 intentos en cuarta oportunidad (88,9%), y sólo Tennessee ha estado peor al permitir conversiones en 4 de 4 cuartas oportunidades.

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El redactor de AP Pro Football Josh Dubow contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP