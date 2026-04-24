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Allanan casa de exjefe de organizadora de elecciones en Perú cuestionado por retrasos en votación

LIMA (AP) — La policía de Perú allanaba el viernes la casa del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, quien renunció luego que los comicios generales del 12 de abril se extendieron un día por falta de papeletas y es investigado con otros exfuncionarios por el presunto delito de colusión.

Un miembro designado por el Jurado Electoral Especial realiza el recuento de votos para las elecciones generales de 2026 en Lima, Perú, el miércoles 22 de abril de 2026. (Foto AP/Guadalupe Pardo)
Un miembro designado por el Jurado Electoral Especial realiza el recuento de votos para las elecciones generales de 2026 en Lima, Perú, el miércoles 22 de abril de 2026. (Foto AP/Guadalupe Pardo) AP

En sus redes sociales, la policía anticorrupción informó que agentes, junto con elementos de la fiscalía, realizaban un operativo de allanamiento en la casa de Corvetto, de otros exfuncionarios de la ONPE y del representante legal de una empresa llamada Galaga, encargada de transportar papeletas electorales hacia centros de votación.

Corvetto renunció el martes. En una carta indicó que dimitía luego de los “problemas focalizados” el 12 de abril, cuando más de 52.000 peruanos no pudieron votar porque las cédulas no llegaron a más de una decena de centros electorales en Lima, lo que provocó una lluvia de críticas de diversos partidos políticos.

Corvetto añadió en su misiva que su dimisión busca que se organice el balotaje del próximo 7 de junio, que definirá al próximo presidente, “en un contexto de mayor confianza ciudadana”.

Contabilizadas el 95,1% de las actas, la conservadora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, lidera con 17,05% de votos; el nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, es segundo con el 12,03% y le pisa los talones el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 11,90%, según la ONPE.

El lunes, el tribunal electoral de Perú anunció que el 15 de mayo será la fecha máxima para informar sobre quienes serán los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta.

Los resultados sobre quiénes pasan a un balotaje presidencial en Perú son lentos comparados con otros países de la región. En las elecciones presidenciales de 2021, el Tribunal Electoral los anunció el 18 de mayo, 37 días después de los comicios de primera vuelta del 11 de abril de 2021. En aquel entonces, la separación entre el segundo y tercer lugar fue amplia desde el inicio y no existió el suspenso de ahora.

FUENTE: AP

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