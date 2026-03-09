Alisson no viaja con Liverpool para el partido de la Champions en Galatasaray

Compartir en:









El arquero de Liverpool Alisson despeja el balón en el partido contra Nottingham Forest en la Liga Premier, el domingo 22 de febrero de 2026, en Nottingham. (AP Foto/Dave Shopland) AP

No se dio de inmediato ninguna razón para la ausencia del internacional brasileño de cara al encuentro del martes en Estambul.

Alisson disputó el partido completo en el partuido más reciente del Liverpool, una victoria 3-1 en Wolverhampton por la Copa FA el viernes.

Es probable que el portero georgiano Giorgi Mamardashvili sustituya a Alisson.

Mamardashvili ya atajó en el feudo de Galatasaray esta temporada cuando ingresó como suplente para reemplazar a Alisson en la segunda mitad de la derrota 1-0 de Liverpool en septiembre.

El guardameta georgiano luego disputó las tres siguientes rondas de la Liga de Campeones, con triunfos contra Eintracht Frankfurt y Real Madrid, y después una derrota 4-1 en casa ante PSV Eindhoven.

FUENTE: AP