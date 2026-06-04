Alianza Five Eyes alerta que China ofrece empleos falsos por internet con fines de espionaje

En un boletín, Five Eyes destacó una estrategia “agresiva” de reclutamiento en línea en la que espías de la inteligencia militar china se hacen pasar por trabajadores que actúan en nombre de empresas privadas o centros de análisis. Luego, presuntamente publicitan empleos falsos, como analistas de política exterior o de defensa, antes de presionar a los candidatos para que proporcionen información “no pública”.

La alianza indicó que agentes chinos que fingen ser consultores de recursos humanos de compañías de apariencia legítima utilizan sitios web como LinkedIn, Indeed y Upwork para publicar anuncios de empleo.

“Los servicios de inteligencia militar de China están utilizando una gama cada vez más amplia de redes profesionales y plataformas de empleo en línea para apuntar a personal gubernamental y militar de Five Eyes y a cualquiera que tenga acceso a información clasificada o privilegiada”, señaló el grupo.

El ministro de Seguridad de Reino Unido, Dan Jarvis, instó a cualquiera que pudiera ser un objetivo potencial de los servicios de inteligencia de China a mantenerse alerta ante “señales de selección en línea y evitar comprometer inadvertidamente nuestra seguridad”.

El tipo de trabajadores que podrían ser objetivo incluye a personas con habilitación de seguridad, personal militar —incluidos quienes están destinados en la región del Indo-Pacífico— y personas con acceso indirecto o periférico a información gubernamental, como periodistas o empleados de centros de pensamiento.

Tras publicar los anuncios, se afirma que agentes chinos revisan minuciosamente los currículos de los solicitantes para identificar quién podría tener acceso a información útil, y que las entrevistas posteriores se realizan de manera virtual.

Luego se pide a los aspirantes a los puestos que redacten un informe sobre temas como las relaciones de China con otros países, la defensa o el comercio, antes de presionarlos para obtener información más sensible y trasladar la conversación a plataformas de mensajería cifrada.

A los reclutados se les paga entre unos cientos y varios miles de dólares por informe mediante plataformas de pago que incluyen PayPal, Western Union y criptomonedas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP