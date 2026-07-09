Aliados del expremier húngaro protestan contra planes para destituir al actual presidente

El expresidente húngaro Janos Ader, centro, habla durante la protesta organizada por Fidesz y KDNP contra la reforma de la Ley Básica, frente al Palacio Alexander en Budapest, Hungría, el jueves 9 de julio de 2026. (Tibor Illyes/MTI vía AP) AP

La protesta congregó a varios miles de personas frente a las oficinas presidenciales en el opulento Palacio Sándor, en el Distrito del Castillo de Budapest, donde los manifestantes se pronunciaron en defensa del presidente Tamás Sulyok, a quien el nuevo gobierno de centroderecha ha prometido sacar del cargo mediante una enmienda constitucional.

Tras derrotar a Orbán por un amplio margen en las elecciones de abril, poniendo fin a sus 16 años en el poder, el nuevo primer ministro proeuropeo de Hungría, Péter Magyar, ha tomado medidas para desmantelar lo que califica como la “mafia” de Orbán, al destituir a numerosos designados políticos y jefes de instituciones que, presuntamente, facilitaron el régimen autocrático del ex primer ministro.

La enmienda constitucional, que se someterá a votación la próxima semana, pondría fin al mandato de Sulyok, además de establecer límites de mandato para los miembros del Parlamento, aplicar reformas al poder judicial y crear una nueva autoridad encargada de destapar presuntos abusos financieros del gobierno de Orbán.

Pero Orbán y su partido ultraderechista Fidesz, acusados desde hace tiempo de desmantelar las instituciones democráticas de Hungría mientras estuvieron en el poder, han declarado que la iniciativa para destituir a Sulyok es un ataque al Estado de derecho y a las normas democráticas, y los primeros pasos hacia una dictadura.

La manifestante Krisztina Nemerkényi comentó el jueves que la protesta no se relaciona con la persona de Sulyok, “sino con el cargo”.

“El punto no es si Tamás Sulyok es popular o no, sino que esto es sencillamente inaceptable en una democracia”, afirmó.

Magyar ha sostenido que Sulyok no estuvo a la altura de su papel como presidente al no interponerse ante medidas antidemocráticas del gobierno de Orbán. Prometió en repetidas ocasiones destituir a Sulyok durante la campaña electoral, y señaló que el hecho de que su partido tenga la mayoría en el Parlamento, con dos tercios de los escaños, es un mandato claro de los votantes para cumplir esa promesa.

Aunque se trata en su mayor parte de un cargo ceremonial, el presidente de Hungría es responsable de promulgar las leyes y tiene la facultad de enviar al tribunal constitucional, para su revisión, los proyectos aprobados por el Parlamento. Eso ha generado preocupación entre los partidarios del nuevo gobierno de que Sulyok, un designado de la era Orbán, pueda usar esa facultad para obstaculizar sus planes.

Antes de la protesta del jueves —titulada “Detengan la tiranía”— Orbán promovió enérgicamente el acto en redes sociales, pero no asistió. Desde abril, su partido Fidesz, que organizó la manifestación, ha tenido dificultades para recuperarse de su gran derrota electoral.

János Pócs, legislador de Fidesz, declaró a The Associated Press en la protesta que, si bien el partido había aprobado muchas enmiendas constitucionales —realizando 15 cambios al documento que redactó unilateralmente en 2011—, lo había hecho “siempre en favor de los intereses del país, para proteger al país, pero no en aras de una dictadura”.

Tras asumir el cargo en mayo, el gobierno de Magyar se puso rápidamente a trabajar para cumplir otras promesas de campaña, como suspender el servicio informativo de la televisión y la radio públicas de Hungría, que, según Magyar, funcionaban como una “fábrica de propaganda” para el partido de Orbán.

También ha implementado un límite de mandato de 8 años para los primeros ministros y destituyó a los jefes de las agencias de seguridad nacional e inteligencia que sirvieron durante el mandato de Orbán. Además, logró desbloquear 16.400 millones de euros (alrededor de 19.000 millones de dólares) en fondos de la Unión Europea para Hungría al promulgar reformas rápidas para revertir el retroceso democrático que se produjo durante el mandato de Orbán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP