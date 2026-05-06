Algunos dueños de iPhone podrían recibir hasta 95 dólares tras acuerdo de Apple por $250 millones

John Ternus, de Apple, durante el anuncio de nuevos productos en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, el lunes 5 de junio de 2017, en San José, California. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez, Archivo) AP

Apple promocionó nuevas funciones de IA para su asistente virtual Siri cuando lanzó el iPhone 16 en 2024, como parte de nuevas actualizaciones de software que la compañía presentó como “Apple Intelligence”.

La empresa sigue esforzándose por mantenerse al ritmo de sus rivales tecnológicos en medio del auge de la IA, pero dos años después aún no ha cumplido con la renovación de Siri.

La demanda, presentada en nombre de consumidores de Estados Unidos ante el tribunal federal de San Francisco para el Distrito Norte de California, alegó que Apple engañó a los consumidores con una campaña de marketing que promovía funciones que todavía no existían y los indujo a comprar los dispositivos.

Según un documento presentado ante el tribunal, los abogados de los clientes solicitaron a una corte la aprobación preliminar del acuerdo propuesto de 250 millones de dólares. Si un juez lo aprueba, sería uno de los mayores acuerdos de la historia para Apple.

El acuerdo abarca alrededor de 37 millones de dispositivos comprados en Estados Unidos entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025, incluidos todos los modelos de iPhone 16 y el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Los propietarios pueden optar a un pago de al menos 25 dólares por cada dispositivo, y esa cantidad podría aumentar hasta 95 dólares dependiendo de cuántas otras reclamaciones se presenten “y otros factores”, indicó el documento.

Se notificará a los clientes por correo electrónico o por correo postal que pueden presentar una reclamación en un sitio web del acuerdo, señaló.

“Apple ha alcanzado un acuerdo para resolver reclamaciones relacionadas con la disponibilidad de dos funciones adicionales”, informó la empresa en un comunicado. “Resolvimos este asunto para mantenernos enfocados en hacer lo que mejor sabemos hacer: ofrecer los productos y servicios más innovadores a nuestros usuarios”.

Apple, con sede en Cupertino, California, se vio tomada por sorpresa por el intenso interés de los consumidores en las funciones de IA de Siri. Los compradores se enfurecieron tras enterarse de que las nuevas funciones se lanzarían más tarde de lo esperado, según el documento.

El documento sostuvo que “no habrían comprado los Dispositivos Elegibles o habrían pagado significativamente menos, de haber sabido que las funciones mejoradas de Siri no estaban disponibles”.

Las funciones de IA de Apple siguen en desarrollo, mientras rivales como Google y Samsung han ido incorporando más de esta tecnología en sus propios dispositivos. Se espera que la compañía presente su actualización de Siri este año, muy probablemente en su conferencia anual de desarrolladores el próximo mes.

Apple señaló en su comunicado que ha “introducido decenas de funciones” desde que lanzó Apple Intelligence, como Visual Intelligence y Live Translations.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP