Algodoneros hilvanan 4 triunfos y siguen invictos en la Liga Mexicana

Guasave tomó una ventaja de 3-0 en las primeras dos entradas con los cuadrangulares de Lara y Labrada. Mazatlán empató con tres carreras en la tercera, pero los Algodoneros respondieron de inmediato con otras tres en la cuarta y agregaron dos en la sexta.

Dalton Guthrie y Xorge Carrillo produjeron dos carreras cada uno por Guasave, que conectó 13 imparables y mejoró su marca a 4-0.

En Guadalajara, Julián Ornelas conectó un jonrón de dos carreras para coronar un ataque de tres anotaciones en la séptima entrada y los Charros de Jalisco blanquearon 6-0 a los Jaguares de Nayarit. Mateo Gil produjo la primera carrera de ese ataque con un sencillo y Ornelas amplió la ventaja con su primer cuadrangular de la temporada.

Los Charros agregaron una carrera en la novena con un elevado de sacrificio de Cristopher Gastélum.

En Los Mochis, Rodolfo Amador conectó un jonrón de dos carreras en la quinta entrada y los Cañeros locales vencieron 4-3 a los Tomateros de Culiacán. Jon Singleton había adelantado a Culiacán con un sencillo productor en la cuarta entrada, pero Los Mochis respondió con dos carreras en el cierre, incluida una impulsada por Eric Filia, antes del cuadrangular de Amador.

J.P. Martínez pegó un jonrón solitario en la octava e Ichiro Cano produjo otra con un elevado de sacrificio en la novena, pero los Tomateros no completaron la remontada.

En Mexicali, Fernando Lozano lanzó cinco entradas de apenas dos imparables y encabezó una blanqueada por parte de cinco lanzadores de las Águilas, que vencieron 1-0 a los Yaquis de Ciudad Obregón. Dominic Pipkin respondió con cinco episodios en blanco y seis ponches por los Yaquis, pero Phillip Evans rompió el duelo de pitcheo con un jonrón solitario en la octava entrada ante Edwin Fierro para producir la única carrera del juego.

Los Jaguares de Nayarit anotaron siete carreras como locales en la séptima entrada para remontar y vencer 8-6 a los Naranjeros de Hermosillo. Nelson Quiroz empató el juego con un sencillo de dos carreras y River Town produjo la carrera de la ventaja, antes de que Edgar Lugo y Carlos de la Cruz ampliaran la diferencia.

Campeón Magallanes sigue sin ganar en Venezuela

Los campeones Navegantes del Magallanes prolongaron el sábado su desastroso inicio de temporada al caer 7-4 ante los Cardenales de Lara y quedar con marca de 0-5, como el único equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que todavía no conoce la victoria.

Los Cardenales definieron el juego con un ataque de cuatro carreras en la parte baja de la séptima entrada. Yonny Hernández rompió el empate 3-3 con un sencillo productor, Spencer Packard agregó un doble remolcador y Rangel Ravelo coronó el ataque con otro doble que impulsó dos carreras.

Magallanes, que la temporada pasada se recuperó de un inicio de 5-14 para terminar conquistando el campeonato, volvió a reaccionar tarde con un doble productor de Ángel Reyes en la octava, pero no pudo evitar su quinta derrota consecutiva.

En Puerto La Cruz, los Caribes de Anzoátegui remontaron una desventaja de cuatro carreras para vencer 9-8 a los Leones del Caracas. Balbino Fuenmayor conectó un jonrón de dos carreras y Leonel Valera agregó otro de dos anotaciones en una quinta entrada en que los Caribes pasaron de un déficit de 7-4 a tomar ventaja.

Gabriel González también se voló la cerca por Anzoátegui, mientras Valera terminó con tres carreras producidas.

En Maracaibo, Carlos Pérez conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada para romper un empate y los Bravos de Margarita vencieron 7-6 a las Águilas del Zulia. Ramón Flores agregó un sencillo de dos carreras en la séptima para ampliar la ventaja a 6-2, y Margarita resistió la reacción de las Águilas, que se acercaron a una carrera en la novena con un triple productor de Víctor Arias y un doble de Aron Estrada.

Los Tigres de Aragua se impusieron 7-6 en casa de los Tiburones de La Guaira. Lorenzo Cedrola conectó un sencillo productor de dos carreras en la décima entrada.

Aragua tomó ventaja de 4-0 desde la primera entrada y llegó arriba 5-1 a la octava, cuando La Guaira empató con un ataque de cuatro anotaciones, gracias a vuelacercas de dos carreras de Simón Muzziotti y Juniel Querecuto.

Toros derrotan a Águilas en Dominicana

Los Toros del Este anotaron cuatro carreras en los primeros tres innings, y resistieron la reacción de las Águilas Cibaeñas para superarlas por 5-3 en la segunda jornada de la Liga Dominicana de Béisbol.

Jesús Sánchez abrió la pizarra con un sencillo productor en la primera entrada, mientras que Gilberto Celestino remolcó otra en la tercera y Jhonkensy Noel agregó un sencillo de dos carreras para ampliar la ventaja a 4-0.

Las Águilas respondieron con un doble de dos carreras de Mason McCoy en la parte baja de la tercera y Adalberto Mondesí acercó a su equipo con otro doble productor en la cuarta, pero sin evitar su segunda derrota al hilo.

En Santo Domingo, Jefferson Rojas conectó dos jonrones solitarios y los Gigantes del Cibao vencieron 4-1 a los Tigres del Licey.

Hendry Méndez abrió la pizarra con un doble productor en la primera entrada, mientras que Agustín Ramírez y Rojas conectaron cuadrangulares solitarios en la segunda para ampliar la ventaja a 3-0. Rojas volvió a volarse la cerca en la séptima para completar la ofensiva de los Gigantes.

En San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales anotaron cuatro carreras en las primeras dos entradas y vencieron 8-3 a los bicampeones Leones del Escogido. Ismael Munguía conectó un doble de dos carreras en la segunda y César Prieto agregó un triple productor de dos durante un ataque de tres anotaciones en la séptima que amplió la ventaja a 8-1. Raimel Tapia también produjo dos carreras por las Estrellas.

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FUENTE: AP