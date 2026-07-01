Algo pasa en el Madison Square Garden. ¿Es la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

ARCHIVO - Travis Kelce (87), ala cerrada de los Kansas City Chiefs, y Taylor Swift se besan después de que los Chiefs derrotaran a los San Francisco 49ers en el Super Bowl 58 de la NFL, el 11 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Foto AP/John Locher, archivo) AP

La especulación frenética de que la boda de la superestrella del pop y el jugador de fútbol americano se celebrará durante el fin de semana del 4 de julio en uno de los lugares emblemáticos de Nueva York no ha hecho más que intensificarse. Esta semana, equipos de trabajo han estado descargando material de camiones. Una gran alfombra se mostró brevemente afuera de una entrada y luego fue retirada de inmediato.

Sin embargo, se ha confirmado muy poco públicamente. Casi un año después de que Kelce y Swift anunciaran su compromiso con el pie de foto en Instagram “Tu profesora de inglés y tu profesor de deportes se van a casar”, eso sigue siendo prácticamente todo lo que sabemos.

La pareja no ha confirmado nada públicamente, pese a múltiples solicitudes de The Associated Press al representante de Swift para que comentara al respecto.

The New York Times informó, citando a un ejecutivo de la industria del entretenimiento y a otra persona con conocimiento del asunto, que la pareja planeaba una reunión de 100 personas en el Madison Square Garden —una arena con capacidad de hasta 19.500 personas— el 2 de julio, seguida de un segundo evento en la arena para unos 1.000 invitados el 3 de julio.

The Associated Press no ha podido confirmar de manera independiente esos detalles, pero no había eventos públicos programados en el recinto desde el 29 de junio hasta un concierto de Bon Jovi el 7 de julio.

Los registros públicos muestran que la ciudad emitió un permiso para cargar y descargar materiales teatrales en la arena del 29 de junio al 4 de julio. Winick Productions, una empresa que ha producido eventos de alfombra roja para ceremonias de los premios Grammy y Tony y estrenos de películas, también solicitó un permiso para instalar un dosel o carpa afuera del Garden para un evento de hasta 999 personas.

Mientras se cargaban materiales en el MSG esta semana, algunos reportes mostraron video de un hombre con una camiseta que decía “Taylor Swift Carpenters” operando una máquina; otros captaron lo que parecía ser una escalera siendo trasladada al recinto.

Mientras tanto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, eludió el miércoles las preguntas sobre una posible boda de Swift y Kelce.

En su lugar, subrayó que la ciudad estaba preparada para un fin de semana festivo con mucha actividad y enfatizó la importancia de mantenerse fresco ante la ola de calor prevista.

El Madison Square Garden es una fortaleza, pero ya ha albergado bodas

Puede que el Madison Square Garden no grite “nupcial”, pero el recinto está disponible para alquileres privados y anuncia una capacidad para banquetes de 1.250 personas —o 2.000 si solo se sirven cócteles—. Y ya ha albergado bodas antes.

Sly Stone se casó allí con Kathy Silva en 1974 ante miles de fans. Y más de 2.000 parejas contrajeron matrimonio en una ceremonia masiva en el Garden oficiada por el reverendo Sun Myung Moon en 1982.

Ubicado sobre Penn Station, el centro ferroviario más concurrido de Estados Unidos, el Garden tampoco grita “privacidad”.

Pero sí cuenta con entradas vigiladas, un garaje seguro y la ausencia de ventanas, lo que permitiría que Kelce, Swift y los invitados famosos se mantuvieran fuera de la vista de fotógrafos o drones con cámaras.

Esa necesidad de privacidad surgió a principios del mes pasado, cuando apareció una gran carpa al lado de la propiedad de Swift en Watch Hill, Rhode Island. Aunque los organizadores negaron que el evento fuera para Swift, una ola de especulaciones se propagó en internet mientras fotógrafos y algunos “swifties” se dirigían al pueblo para ver si podían alcanzar a ver algo de una posible boda.

Algunos han teorizado que el revuelo en torno al MSG podría ser una elaborada cortina de humo para desviar la atención de los verdaderos planes de boda de la pareja. Swift escribió una vez: “No, no puedes venir a la boda”, en su canción “But Daddy I Love Him”, algo que algunos fans han vuelto a compartir últimamente como recordatorio de que la boda no se supone que sea un espectáculo público.

La seguridad también es una preocupación principal. En 2024, Swift canceló tres conciertos en Viena durante su gira Eras Tour debido a un plan de ataque frustrado.

La comisionada del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, se negó el miércoles a confirmar que la boda de Swift y Kelce se celebraría el viernes en el MSG, pero indicó que su departamento contará con los recursos adecuados en cada gran evento durante el fin de semana.

“Sería negligente de mi parte no mencionar un evento que estamos monitoreando en el Madison Square Garden el viernes por la noche”, dijo Tisch. Y añadió: “El Departamento de Policía de Nueva York, por supuesto, tendrá un operativo establecido, pero no voy a entrar en más detalles sobre eso en este momento”.

Se espera la asistencia de amigos, familiares y muchas celebridades

Swift bromeó en octubre con que “cualquiera con quien haya hablado alguna vez” sería invitado a la boda, al decirle a Graham Norton que creía que “las únicas bodas estresantes” son las pequeñas, que obligan a la gente a hacer recortes agresivos en la lista de invitados.

Aun así, quiénes aparecerían exactamente está por verse.

Además de la familia, es probable que asistan el compañero de equipo de Kelce en los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, y su esposa, Brittany Mahomes.

Por parte de Swift, también es probable que acudan amigas cercanas como Selena Gomez, Abigail Anderson Berard, las hermanas Haim, Emma Stone y Gigi Hadid.

Swift tiene antecedentes de fiestas del 4 de julio

Quizás otra pista de por qué la semana del 4 de julio tiene sentido para una boda de Swift y Kelce es que desde hace tiempo se conoce a la estrella del pop por organizar fiestas elaboradas durante el feriado estadounidense.

No hace mucho, los fans bautizaron sus eventos del 4 de julio como “Taymerica”, donde celebridades aparecían en su propiedad de Rhode Island con trajes de baño rojos, blancos y azules y ondeando banderas estadounidenses, para luego compartir algunas fotos en redes sociales con el público.

La fecha también encajaría con el calendario de fútbol americano de Kelce, dado que el ala cerrada bromeó una vez en su pódcast “New Heights”: “No hagan que mis amigos tengan que elegir si esa semana tienen o no que vender sus boletos”.

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Los periodistas de The Associated Press Anthony Izaguirre y Maria Sherman en Nueva York, y David Skretta en Kansas City, Missouri, contribuyeron.

FUENTE: AP