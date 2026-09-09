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Alfred Collins de 49ers se perderá la temporada por lesión de rodilla en Melbourne, dice Shanahan

MELBOURNE (AP) — El tackle defensivo de los 49ers de San Francisco Alfred Collins se perderá el resto de la temporada tras romperse el tendón rotuliano, informó el entrenador Kyle Shanahan el miércoles.

Alfred Collins (centro), liniero defensivo de los 49ers de San Francisco, entrena el martes 8 de septiembre de 2026 en Melbourne, Australia (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)
Alfred Collins (centro), liniero defensivo de los 49ers de San Francisco, entrena el martes 8 de septiembre de 2026 en Melbourne, Australia (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

El ala cerrada George Kittle y el ala defensiva Nick Bosa siguen encaminados a jugar en el debut de los Niners, pero Shanahan no está seguro de exactamente cuánto tiempo pasará cada veterano en el terreno.

Collins se lesionó durante el entrenamiento del martes en AAMI Park con los 49ers, que se enfrentan a los Rams de Los Angeles en el Melbourne Cricket Ground el viernes por la mañana.

“Fue una gran pérdida”, comentó Shanahan, cuyo equipo también se quedó sin el ala defensiva Sam Okuayinonu por una lesión en el pie derecho. “Hemos perdido a dos linieros defensivos prácticamente por todo el año después de los recortes (del roster final), antes del primer partido, lo cual va a ser un desafío enorme. Es realmente desafortunado para él”.

Collins realizó 16 tacleadas en 16 partidos como liniero suplente durante su temporada de novato, pero es bien conocido por los aficionados de los Rams como el héroe de la inesperada victoria por 26-23 en tiempo extra de unos 49ers diezmados en el SoFi Stadium la temporada pasada. El liniero novato forzó y recuperó un balón suelto del corredor de Los Ángeles Kyren Williams cerca del final del tiempo reglamentario, evitando un touchdown que habría puesto a su equipo arriba en el marcador.

Era probable que Collins jugara muchos minutos como el probable nose tackle titular de los 49ers esta temporada, y su ausencia pondrá a prueba la profundidad de una unidad ya de por sí corta de personal.

El tackle defensivo Gracen Helton y el ala defensiva Romello Height están limitados en los entrenamientos por lesiones de tobillo, mientras que el tackle defensivo novato no seleccionado en el draft James Thompson se perdió la práctica del martes por una lesión de isquiotibiales.

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