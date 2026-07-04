Alexandra Eala sorprende a la campeona Iga Swiatek en Wimbledon en triunfo para Filipinas

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Alexandra Eala, de las Filipinas, celebra tras ganar el partido de tercera ronda de individuales femeninos contra Iga Świątek, de Polonia, en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el sábado 4 de julio de 2026. (Foto AP/Maja Smiejkowska) AP

Eala es la primera jugadora filipina, hombre o mujer, en alcanzar la cuarta ronda de un torneo de Grand Slam de individuales.

La zurda Eala cayó de rodillas y se giró hasta quedar boca arriba en la Cancha Central después de conectar un golpe de derecha ganador en su tercer punto de partido.

“Es increíble tener a mis compatriotas animándome y saber que todos estamos en esto juntos”, señaló Eala en una entrevista en la cancha, mientras miraba a su alrededor las banderas de Filipinas.

“Esto es para ellos, esto es para mi familia, esto es para todas las niñas pequeñas con calcetines con volantes y mejillas regordetas. Significa el mundo”, añadió.

Swiatek conquistó su primer título femenino de Wimbledon hace un año, cuando venció a Amanda Anisimova 6-0, 6-0 en la final.

Eala, quien se ha entrenado en Mallorca en la Academia de Tenis Rafael Nadal, recibió apoyo en todo el mundo el año pasado durante su irrupción hasta las semifinales del Abierto de Miami.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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