Alexander Zverev nunca cambiaría su oro olímpico por un título de Grand Slam

Alexander Zverev de Alemania devuelve la pelota a Rafael Jódar de España durante el partido de tenis de cuartos de final en el Abierto de Francia en París, el martes 2 de junio de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva) AP

El alemán, de gran saque, ganó el torneo individual masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, además de los 24 títulos que ha conquistado en el circuito de la ATP. Zverev llegó a las semifinales del Abierto de Francia tras vencer al español Rafael Jodar 7-6 (3), 6-1, 6-3, y le preguntaron si alguna vez cambiaría su oro por un grande que se le ha resistido, si pudiera hacerlo.

“De ninguna manera. Para mí, la medalla de oro es lo más difícil de ganar, porque tienes una oportunidad una vez cada cuatro años. Lo haces por tu país. Lo haces por la gente en casa. Nunca cambiaré mi medalla de oro por nada, pero tampoco me molestaría añadir algunas cosas a mi lista”, señaló Zverev.

Nunca ha ganado uno pese a haber alcanzado tres finales —con ventaja en dos de ellas— y a haber llegado al menos a dos semifinales en cada Grand Slam excepto Wimbledon, donde no ha pasado de la cuarta ronda.

La derrota más destacada en una final fue la primera, cuando desperdició una ventaja de dos sets en la final del Abierto de Estados Unidos de 2020 ante el austríaco Dominic Thiem. La caída fue aún más dolorosa porque Thiem se convirtió en el primer hombre en 71 años en ganar ese torneo después de perder los dos primeros sets.

Luego, Zverev se puso 2-1 en sets contra el español Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Francia de 2024, y también perdió. El italiano Jannik Sinner lo derrotó con facilidad en sets corridos en la final del Abierto de Australia de 2025.

Pero con Alcaraz fuera del Abierto de Francia por una lesión en la muñeca y con Sinner eliminado en la segunda ronda, seguido por Novak Djokovic en la tercera, las opciones del segundo preclasificado Zverev han mejorado mucho en Roland Garros.

“Siento que el cuadro se abrió mucho en la mitad superior. Por supuesto, con Joao Fonseca venciendo a Djokovic, es un gran partido que abrió el cuadro”, señaló Zverev, de 29 años

El rival de Zverev en semifinales será el ganador del otro duelo de cuartos de final del martes, entre el brasileño Fonseca, de 19 años, y el checo Jakub Mensik, de 20.

“Ahora mismo tenemos jugadores fantásticos y jóvenes en el circuito; hay mucho potencial. Tengo que confiar en mí, confiar en mi juego”, manifestó.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP