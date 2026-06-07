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Alexander Zverev gana Roland Garros y conquista su primer título de Grand Slam

PARÍS (AP) — Alexander Zverev dejó el club de los mejores jugadores de tenis que nunca han ganado un major.

El alemán Alexander Zverev reaccional vencer al italiano Fabio Cobolli en la final de Roland Garros el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Christophe Ena)
El alemán Alexander Zverev reaccional vencer al italiano Fabio Cobolli en la final de Roland Garros el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Christophe Ena) AP
El alemán Alexander Zverev levanta el trofeo tras conquistar Roland Garros al vencer en la final al italiano Flavio Cobolli el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Christophe Ena)
El alemán Alexander Zverev levanta el trofeo tras conquistar Roland Garros al vencer en la final al italiano Flavio Cobolli el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Christophe Ena) AP

Por fin es campeón de un Grand Slam.

En su cuarta final de Grand Slam, el alemán venció el domingo a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1 para conquistar el título de Roland Garros.

Fue una oportunidad única para Zverev, sin Jannik Sinner o Carlos Alcaraz al otro lado de la red, y el alemán, tercero del ranking, aprovechó al máximo sobre la arcilla roja de Roland Garros.

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FUENTE: AP

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