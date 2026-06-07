Alexander Zverev gana Roland Garros y conquista su primer título de Grand Slam

El alemán Alexander Zverev levanta el trofeo tras conquistar Roland Garros al vencer en la final al italiano Flavio Cobolli el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Christophe Ena) AP

El alemán Alexander Zverev reaccional vencer al italiano Fabio Cobolli en la final de Roland Garros el domingo 7 de junio del 2026. (AP Foto/Christophe Ena) AP

En su cuarta final de Grand Slam, el alemán venció el domingo a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1 para conquistar el título de Roland Garros.

Fue una oportunidad única para Zverev, sin Jannik Sinner o Carlos Alcaraz al otro lado de la red, y el alemán, tercero del ranking, aprovechó al máximo sobre la arcilla roja de Roland Garros.