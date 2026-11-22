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El guardia de los Pistons de Detroit, Cade Cunningham, izquierda, pasa el balón ante los Hawks de Atlanta durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el domingo 22 de noviembre de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Cunningham estableció un máximo de la temporada con 15 asistencias, pero una combinación de problemas de faltas tempranas y una molestia en la rodilla se unió para dejarlo 20 puntos por debajo de su promedio de 25,6, ya que encestó 2 de 9 tiros. Fue su primer partido de la temporada sin anotar en dobles dígitos.

Corey Kispert anotó 18 puntos, su máximo de la temporada, y Lu Dort sumó 16 en la cuarta victoria consecutiva de los Hawks.

Isaiah Joe lideró a Detroit con 19 puntos. Ausar Thompson y John Collins aportaron 18, y Paul Reed agregó 16.

Cunningham fue incluido en el reporte de lesionados de Detroit por molestias en la rodilla derecha. El entrenador J.B. Bickerstaff dijo antes del partido que proteger a Cunningham era “lo más importante. Es un competidor y quiere jugar. Pero también es nuestra responsabilidad asegurarnos de que lo estamos protegiendo a toda costa”.

El novato de los Hawks Kingston Flemings anotó 10 puntos tras perderse tres partidos por molestias en la espalda.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP