Alemania y Francia inician cooperación nuclear cuando Europa busca más independencia en seguridad

El canciller alemán Friedrich Merz, izquierda, conversa con el presidente francés Emmanuel Macron a su llegada a una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros franco-alemán en Brühl, Alemania, el viernes 17 de julio de 2026. (Oliver Berg/dpa vía AP) AP

La decisión de ambos países de profundizar la cooperación nuclear subraya la creciente autosuficiencia europea en materia de defensa, en medio de la preocupación por el futuro de los compromisos de seguridad de Estados Unidos con el continente.

“Haremos que fuerzas convencionales alemanas participen en un ejercicio nuclear realizado por las fuerzas armadas francesas antes que termine este año”, anunció el canciller Friedrich Merz tras conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron, en la base aérea de Norvenich, cerca de Colonia, en el oeste de Alemania.

Merz agregó que la cooperación con Francia “complementa” el acuerdo de reparto nuclear de la OTAN, con el que Alemania sigue comprometida. Bombas nucleares de Estados Unidos están estacionadas en Alemania como parte de la disuasión nuclear de la OTAN y cazas alemanes han sido certificados para, potencialmente, transportar esas armas en caso de emergencia.

Merz señaló que anteriores mandatarios alemanes se habían negado a ofertas de cooperación nuclear con Francia, pero que “el mundo en que actualmente vivimos requiere nuevas respuestas”.

La participación de Alemania en el ejercicio nuclear será por ahora con medios convencionales, indicó Merz.

“Estamos avanzando paso a paso; puede ser que esto derive en una nueva doctrina, pero es demasiado pronto para decirlo hoy”, añadió.

La disuasión avanzada es muy importante para la seguridad colectiva europea, afirmó Macron, “porque crea duda estratégica entre nuestros adversarios”.

El presidente francés sostuvo que Alemania tendrá un “papel de vanguardia” en los esfuerzos de disuasión y que “diluir la presencia de la disuasión nuclear” es lo que confunde a los enemigos.

Macron explicó que la cooperación se traducirá en “explicar algunos aspectos de cómo operamos, compartir ciertas prácticas que se mantienen muy reservadas, ofrecer ejercicios conjuntos, desarrollar iniciativas y asociaciones conjuntas, y fomentar una mayor... confianza entre nuestros equipos, expertos y personal militar”.

Macron no dio detalles sobre medidas operativas.

“La transparencia completa y absoluta no es necesariamente la estrategia más eficaz cuando se trata con adversarios en suelo europeo”, sostuvo.

La disuasión nuclear reforzada no implicará financiación por parte de Alemania, indicó Macron.

Cazas Rafale franceses y Eurofighter alemanes participaron el jueves en un ejercicio conjunto de reabastecimiento de combustible en vuelo, un inicio simbólico de la cooperación. Los Rafale están diseñados para portar armas nucleares.

Macron anunció a principios de marzo que su país aumentará su arsenal nuclear e invitó a socios europeos a reforzar la cooperación en disuasión nuclear. La iniciativa de Francia surgió en medio de dudas en toda Europa sobre la fiabilidad de Estados Unidos en lo que respecta a la defensa del continente.

Francia ha sido la única potencia nuclear en la Unión Europea de 27 países desde el Brexit.

Varios países anunciaron su interés en la iniciativa francesa, entre ellos el Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia, Dinamarca y Noruega.

La participación de Alemania, que está implementando un importante plan de rearme para construir el ejército convencional más fuerte de Europa para 2039, impulsa el programa.

Los mandatarios alemán y francés también buscaron revitalizar los vínculos bilaterales luego que un programa conjunto de cazas, previsto en 100.000 millones de dólares, colapsara en junio. El proyecto pretendía reemplazar los Rafale y los Eurofighter utilizados por Alemania y España para 2040.

Ambos gobernantes están ansiosos por consolidar avances en los próximos meses, a medida que Macron se acerca al final de su presidencia y crece la incertidumbre sobre si su sucesor compartirá su compromiso con una cooperación europea más profunda.

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Claudia Ciobanu reportó desde Varsovia, Polonia. El periodista de The Associated Press Samuel Petrequin contribuyó a este despacho desde París.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP