Alemania sospecha que Rusia está detrás del phishing en Signal contra altos funcionarios

Vista de la app Signal en un smartphone, el 25 de marzo de 2025 en Chicago. (Foto AP/Kiichiro Sato, Archivo) AP

Los fiscales federales han estado llevando a cabo una investigación preliminar desde mediados de febrero de 2026 sobre presuntos ciberataques a cuentas de Signal, confirmó un portavoz de la fiscalía federal el sábado.

Entre otras cosas, la investigación contempla una sospecha inicial de espionaje, añadió, sin precisar qué país podría estar implicado.

Alemania y otros países europeos han estado bajo una presión creciente por ciberataques y otras actividades maliciosas vinculadas a Rusia, según funcionarios occidentales, desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022.

Unas 300 cuentas de Signal pertenecientes a personas del ámbito político fueron comprometidas en los ataques, informó la revista alemana Der Spiegel, citando fuentes gubernamentales.

No hay confirmación oficial de los nombres de las víctimas.

Según Der Spiegel, los usuarios atacados recibieron mensajes de un falso chatbot de seguridad de Signal que les informaba de actividad sospechosa en sus cuentas y les pedía actuar de inmediato. Si el usuario seguía las instrucciones, entre ellas introducir un PIN o escanear un código QR, sus cuentas de Signal quedaban vinculadas a un dispositivo externo controlado por los hackers.

Esto permitió a los atacantes leer chats anteriores, seguir conversaciones en curso e incluso ver libretas de direcciones y otros datos almacenados por los usuarios.

En febrero, el servicio de inteligencia interior de Alemania, la BfV, y la autoridad federal de ciberseguridad, la BSI, habían emitido una advertencia pública sobre una campaña de phishing de este tipo, al señalar que “probablemente la está llevando a cabo un actor cibernético controlado por un Estado”. Según la agencia de prensa alemana dpa, las autoridades alemanas también contactaron personalmente a varios políticos para advertirles que esos ataques podrían haber ocurrido.

En marzo, los servicios de inteligencia y seguridad de Holanda también advirtieron que “hackers estatales rusos participan en una campaña cibernética global a gran escala para obtener acceso a cuentas de Signal y WhatsApp pertenecientes a dignatarios, personal militar y funcionarios públicos”.

Entre los objetivos figuran empleados del gobierno neerlandés, advirtieron entonces las autoridades de Holanda, y es posible que periodistas también hayan sido atacados.

La embajada rusa en Berlín no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Moscú niega estar espiando a otros países.

Alexander Graf Lambsdorff, embajador de Alemania en Rusia, fue convocado al Ministerio de Exteriores ruso el lunes por la mañana, informó dpa, por presuntos contactos entre políticos alemanes y organizaciones terroristas. No se ha establecido ninguna conexión entre la convocatoria y las revelaciones de los medios alemanes sobre los ataques de phishing en Signal.

“Por supuesto, atenderé la convocatoria. Considero poco probable que la parte rusa pueda sustentar sus acusaciones”, dijo anteriormente Lambsdorff. Las relaciones entre ambos países han sido tensas durante años.

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Ciobanu informó desde Varsovia, Polonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP