Alemania se va al descanso con ventaja de 3-1; Curazao anota su 1er gol en un Mundial

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El alemán Nico Schlotterbeck celebra después de anotar el segundo gol de su equipo en el partido por el Grupo E del Mundial entre Alemania y Curazao, el domingo 14 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Karen Warren) AP El alemán Jamal Musiala anota durante el partido por el Grupo E del Mundial entre Alemania y Curazao, el domingo 14 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay) AP

Livano Comenencia empató el partido con un disparo de zurda entre una maraña de jugadores desde el centro del área al minuto 21 para darle a Curazao su primer gol en el torneo y desatar la euforia de los aficionados de la Ola Azul.

Alemania recuperó la ventaja con un cabezazo de Nico Schlotterbeck tras un tiro de esquina de Nathaniel Brown en el minuto 38.

Kai Havertz convirtió un penalti al lado izquierdo de la portería en el tiempo añadido del primer tiempo para poner el 3-1. El árbitro sancionó el penal después de que Riechedly Bazoer derribó a Felix Nmecha dentro del área.

Alemania busca redimirse luego de no pasar de la fase de grupos en Rusia y Qatar después de su título de 2014.

Nmecha remató de primera con el pie derecho al primer palo, apenas dentro del área, con asistencia de Florian Wirtz al minuto 6 para el 1-0.

Hubo un animado contingente de personas alentando a Curacao, que se convirtió en el país más pequeño en aparecer en el torneo.

___ Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP