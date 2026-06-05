Alemania: Lennart Karl podría perderse el Mundial tras lesionarse en un entrenamiento

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El centrocampista alemán Lennart Karl durante el amistoso contra Finlandia, el domingo 31 de mayo de 2026, en Mainz. (AP Foto/Michael Probst) AP

Karl, de 18 años, es considerado como uno de los mejores jóvenes citados para Mundial tras una temporada de irrupción con el Bayern Múnich, con el que se convirtió en el goleador más joven en la historia del club en la Liga de Campeones.

“Lamentablemente, Lenni se lesionó hoy en el entrenamiento. Tenemos que esperar a ver qué pasa con eso y, para ser honesto, no se veía muy bien”, dijo el seleccionador Julian Nagelsmann antes del último amistoso de preparación para el Mundial de su equipo contra Estados Unidos el sábado.

“Necesita asimilar la situación, nosotros también, y veremos qué hacemos. Necesitamos un diagnóstico y luego les informaremos. Después veremos si, con suerte, podemos seguir contando con él para el torneo o si tengo que convocar a un reemplazo”, añadió.

Las reglas del Mundial permiten a Nagelsmann llamar a un jugador sustituto en casos de “lesión o enfermedad grave” hasta 24 horas antes del inicio del partido inaugural de Alemania. Ese encuentro será el 14 de junio contra Curazao, debutante en el Mundial.

Karl debutó con Alemania en marzo para continuar un rápido ascenso a la notoriedad y ha disputado tres partidos con la selección, incluido un papel clave como titular en la victoria 4-0 sobre Finlandia la semana pasada.

Nagelsmann también manifestó el viernes que no arriesgaría a Manuel Neuer, el arquero de 40 años, contra Estados Unidos debido a la persistente preocupación por una lesión en la pantorrilla que sufrió con el Bayern el mes pasado.

Eso significa que Neuer llegará al Mundial sin haber jugado con Alemania en casi dos años. Se retiró de la selección tras la Eurocopa de 2024, pero aceptó volver a ser convocado el mes pasado. Oliver Baumann ha sido la primera opción de Alemania durante gran parte del tiempo en que Neuer estuvo ausente y también fue titular contra Finlandia la semana pasada. ___ Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP