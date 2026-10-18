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Alemania investiga agujero abierto en valla de aeropuerto de Leipzig

BERLÍN (AP) — Las autoridades alemanas investigaban el domingo cómo se abrió durante la noche un enorme agujero en la valla alrededor del aeropuerto de Leipzig.

Los daños ocurrieron en el mismo aeropuerto donde en agosto se halló un dron cargado de explosivos. Las autoridades alemanas atribuyeron aquello a Rusia, una acusación que Moscú negó.

La agencia de noticias dpa informó que el hueco en la cerca se descubrió alrededor de las 11 de la noche del sábado. Las primeras pruebas sugieren que un vehículo embistió la valla a lo largo de una carretera de acceso público, según la policía.

Los equipos de emergencia que registraron los terrenos del aeropuerto no encontraron el vehículo ni a ningún intruso en el lugar, señaló la agencia.

Las autoridades manifestaron que no estaba claro si existía alguna conexión entre el agujero y la incursión previa del dron.

Funcionarios occidentales han acusado ampliamente a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y perturbación, incluso mediante el uso de drones, con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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