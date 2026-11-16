El volante alemán Florian Wirtz durante el partido entre Alemania y los Países Bajos en la Liga de Naciones de la UEFA, el lunes 16 de noviembre de 2026, en Berlín. (AP Foto/Markus Schreiber) AP

Pero lo más importante fue la confirmación del renacimiento del equipo alemán bajo el nuevo entrenador Jürgen Klopp, cuyo nombramiento trajo un nuevo optimismo en torno a su joven equipo.

Nico Schlotterbeck fue el goleador de mayor edad con 26 años, Wirtz tiene apenas 23, mientras que Derry Scherhant, de 24 abrió el marcador y Brajan Gruda, de 22, asistió en dos goles y marcó uno en lo que fue apenas su segunda aparición con la selección mayor. También anotó en su debut en la victoria 3-1 del viernes en Serbia.

El gol del suplente Giorgos Masouras a los 69 minutos fue suficiente para que Grecia venciera 1-0 a Serbia en casa en el otro partido del grupo.

El favorito local Scherhant estrelló dos veces el balón en el poste antes de abrir el marcador con un disparo brillante antes del descanso, recortando hacia adentro para eludir al capitán neerlandés Denzel Dumfries y luego colocando el tiro en el ángulo superior derecho. Bart Verbruggen alcanzó a rozar la pelota con los dedos, pero no pudo evitar que entrara.

Scherhant, que solía marcar goles así en el mismo estadio con el Hertha de Berlín, señaló el césped para indicar que estaba en casa otra vez.

El gol de Wirtz, a la hora de juego, fue posiblemente mejor: recuperó el balón de Dumfries después de que se desbaratara un ataque, amagó con el pie derecho para acomodarse con el izquierdo y luego sacó un remate desde fuera del área que entró tras pegar en el poste izquierdo.

Schlotterbeck sentenció el resultado cinco minutos después con un cabezazo bajo en un tiro libre de Gruda, y Wirtz conectó de volea su segundo al 71, después de que Gruda quedara libre por la derecha. Eso llevó a algunos aficionados neerlandeses a dirigirse a las salidas.

Gruda consiguió el quinto de Alemania al 77, lo que provocó que el furioso arquero neerlandés Verbruggen pidiera una reunión del equipo para recriminar a sus compañeros. Para entonces ya era demasiado tarde.

Suiza se despide con victoria

Suiza ya tenía asegurado el ascenso a la Liga A como ganadora del Grupo B1 antes de disfrutar de una victoria 4-0 sobre Escocia en St. Gallen.

El autogol de Lewis Ferguson puso fin al buen inicio de los visitantes a los 22 minutos. El mediocampista escocés intentaba interceptar el centro de Zachary Athekame, pero solo alcanzó a empujarla hacia su propia portería.

Winsley Boteli y Alvyn Sanches marcaron sus primeros goles con Suiza después del descanso, y Zeki Amdouni completó la goleada en los minutos finales.

Eslovenia derrotó como visitante 3-0 a Macedonia del Norte en el otro partido del grupo.

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FUENTE: AP