Alemania cierra aeropuerto y escolta vuelo desde Grecia por posible emergencia

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La policía acordonó el aeropuerto de Núremberg, en el sur de Alemania, e inició una investigación antes de que el avión comercial aterrizara sin contratiempos procedente de la isla griega de Corfú y las autoridades dieran el visto bueno, según la agencia.

De momento no hay más detalles. Las autoridades señalaron el martes, más temprano, un posible avistamiento de un dron en el aeropuerto.

Un portavoz del aeropuerto indicó que seis vuelos se retrasaron y dos vuelos rumbo a esa instalación fueron desviados a otros aeropuertos como medida de precaución.

Las autoridades de toda Europa han intensificado la vigilancia del espacio aéreo en las últimas semanas ante un número creciente de misteriosos incidentes con drones y por preocupaciones sobre posibles sabotajes de Rusia.

El gobierno alemán culpó el mes pasado a Rusia de colocar un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle, y anunció el cierre de un consulado ruso, entre otras medidas.

El presidente ruso Vladímir Putin ha desestimado las acusaciones de Berlín.

Funcionarios occidentales han acusado ampliamente a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y perturbación con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas. _________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP