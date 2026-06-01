Alemania busca redimirse en el Mundial tras dos eliminaciones tempranas seguidas

Julian Nagelsmann, el técnico de la selección de Alemania, lanza balones al público durante un entrenamiento en Fráncfort, el lunes 1 de junio de 2026. (AP Foto/Michael Probst) AP

Los cuatro veces campeones del mundo buscan redimirse tras su ignominiosa eliminación del Mundial de 2022 en Qatar, tocando fondo para el equipo nacional. Hansi Flick, el entonces seleccionador de Alemania, se mantuvo seis partidos más antes de dejar su puesto tras tres derrotas consecutivas.

Julian Nagelsmann asumió el cargo a tiempo para la Eurocopa de 2024 y marcó un nuevo comienzo con una camada que reactivó la ilusión. Como anfitriona, Alemania perdió ante la eventual campeona España en los cuartos de final, cuando Nagelsmann afirmó que había habido muy poca diferencia entre los equipos y, con tono desafiante, lamentó tener que esperar dos años antes de convertirse en campeón del mundo.

Nagelsmann ha mantenido esa postura y la repitió de nuevo el jueves, aunque su decisión tardía de volver a convocar al veterano arquero Manuel Neuer , tras dos años de retiro internacional, indica una falta de convicción en Oliver Baumann, a quien previamente había señalado como el titular bajo los palos después de actuaciones sólidas en las eliminatorias.

Neuer es el solitario sobreviviente del equipo que conquistó el Mundial de 2014 en la convocatoria de Alemania.

Nagelsmann reconoció que el regreso de Neuer es “un golpe” para Baumann, un jugador leal que difícilmente se quejará en público por la decisión. Pero la experiencia del Neuer, de 40 años, a lo largo de 124 partidos con Alemania podría ser un beneficio para el plantel en lo que será el quinto Mundial del guardameta.

“Todo el mundo sabe qué tipo de aura posee y la calidad que aporta a un equipo. No tenemos un problema de porteros”, destacó Nagelsmann.

Neuer es apenas un poco más de dos años mayor que Nagelsmann, quien a sus 38 años afronta su primer Mundial.

Su inclusión eleva la edad promedio del plantel a 27,98 años, la más alta desde el Mundial de 2002 con Rudi Völler, informó la revista Kicker.

Joshua Kimmich

Joshua Kimmich, compañero de Neuer en el Bayern Múnich, será el capitán del equipo.

Las únicas preocupaciones son las lesiones recurrentes de Neuer, quien cerró la temporada con una dolencia en la pantorrilla.

¿Otra debacle?

Los problemas de Alemania en los dos últimos mundiales comenzaron con derrotas en los debuts ante México y Japón en Rusia y Qatar, respectivamente.

Es poco probable que Curazao, debutante absoluto, desbarate los pronósticos cuando se enfrenten en su estreno del Grupo E en Houston el 14 de junio.

Luego Alemania se mide con Costa de Marfil y Ecuador, rivales potencialmente más difíciles, pero Alemania debería seguir teniendo suficiente poder ofensivo para avanzar desde el grupo, en particular porque la versión ampliada del torneo por parte de la FIFA significa que 32 de los 48 equipos participantes llegarán a la fase de eliminación directa.

Atacantes jóvenes para superar las dudas defensivas

Alemania sorteó las eliminatorias sin sobresaltos, pero ha padecido ante otros pesos pesados europeos como Francia, Portugal y España, lo que sugiere que aún le queda camino por recorrer antes de poder competir contra las grandes potencias.

La defensa es la mayor preocupación de Nagelsmann, ya que Alemania encajó cuatro goles en dos victorias amistosas sobre Suiza (4-3) y Ghana (2-1) en marzo.

Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck formaron la pareja de centrales en ambos partidos, con Kimmich —que juega en el mediocampo con el Bayern— como lateral derecho y David Raum o Nathaniel Brown por la izquierda. Brown recibió el voto de confianza como lateral izquierdo en la victoria 4-0 de Alemania en un ensayo ante Finlandia el domingo, cuando Tah y Schlotterbeck volvieron a formar la zaga central.

La ausencia de Serge Gnabry por lesión es un golpe, pero Alemania tiene suficiente talento ofensivo en Jamal Musiala (Bayern Múnich) y Florian Wirtz (Liverpool) para que Nagelsmann resista los llamados a convocar al adolescente Said El Mala (Colonia)

Lennart Karl (Bayern Múnich), el integrante más joven del plantel con 18 años, es la carta sorpresa de Nagelsmann tras recuperarse a tiempo de una lesión en los isquiotibiales para poder participar.

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP