Alemania acuerda comprar misiles Tomahawk de largo alcance de EEUU

El canciller alemán Friedrich Merz pronuncia una declaración gubernamental sobre la situación política actual durante la 89na sesión plenaria de la 21ra legislatura del Bundestag alemán, el jueves 9 de julio de 2026. (Bernd von Jutrczenka/dpa vía AP) AP

Merz explicó que el acuerdo sobre los misiles de largo alcance, que se utilizan para atacar objetivos en lo profundo del territorio enemigo, se alcanzó esta semana al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara, la capital de Turquía.

“Esto cerrará una importante brecha estratégica en nuestra defensa y, al mismo tiempo, trabajaremos para desarrollar nuestros propios sistemas europeos y desplegarlos en Europa”, declaró Merz ante el Parlamento alemán, tras regresar de la cumbre de dos días.

El acuerdo alcanzado con el gobierno del presidente Donald Trump supone una exportación más amplia de conocimientos técnicos de Estados Unidos a algunos de sus principales aliados en Europa, cuya postura de seguridad se ha visto trastocada por la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia a comienzos de 2022.

Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos dará a Ucrania una licencia para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot para contrarrestar ataques con misiles de Rusia, un gran logro para Kiev, que desde hace tiempo ha solicitado esa tecnología.

El misil de crucero Tomahawk forma parte del arsenal del ejército estadounidense desde la década de 1980. Aunque es lento para los estándares de los misiles, vuela a unos 30 metros (100 pies) del suelo, lo que dificulta su detección por los sistemas de defensa.

El Tomahawk tiene un alcance de alrededor de 1.600 kilómetros (1.000 millas) y sistemas de guiado de precisión que lo convierten en el arma preferida para atacar objetivos situados tierra adentro o en territorio hostil.

El acuerdo se centra en el compromiso de Estados Unidos de dar a Alemania, en agosto, la aprobación para adquirir un número no revelado de Tomahawks y los correspondientes lanzadores Typhoon terrestres.

El despliegue de personal estadounidense para operar los sistemas no formó parte de la carta de intención firmada el martes que sustenta el acuerdo. Gobiernos alemanes sucesivos han buscado un acuerdo de este tipo desde 2023.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP