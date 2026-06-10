Alec Pierce podría perderse el inicio del campamento de los Colts tras cirugía de tobillo

ARCHIVO - Foto del 7 de diciembre del 2025, el receptor de los Colts de Indianápolis Alec Pierce atrapa un pase en el encuentro ante los Jaguars de Jacksonville. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack, Archivo) AP

También podría limitar su actividad —o mantenerlo fuera del campo— para el inicio del campamento de entrenamiento.

Pierce le indicó el miércoles los reporteros que los médicos esperaban que su tobillo izquierdo tardara de cuatro a seis meses en recuperarse por completo de un procedimiento realizado a finales de mayo, que se llevó a cabo poco después de que firmara un contrato de cuatro años y 114 millones de dólares para permanecer en Indianápolis.

“Lo hablamos con los médicos y creo que determinamos que la cirugía era la decisión más inteligente a largo plazo”, manifestó. “Más o menos me estaban diciendo que iba a tener que hacerlo en algún momento, y luego, cuando le pregunté cuál era el plazo, me dijeron algo así como de cuatro a seis meses. Era finales de marzo, así que pensé: ‘OK, cuatro meses me llevan básicamente hasta el campamento; por ahí, en algún punto, debería estar de vuelta’”.

Pierce explicó que jugó con la lesión desde finales de la temporada 2024 y que le molestó durante todo el año pasado, aunque sintió más molestias en el último mes de 2025. Tras la campaña probó una inyección de plasma rico en plaquetas, que utiliza la propia sangre de una persona para acelerar la curación, para ver si ayudaba, y luego pasó dos o tres semanas con una bota ortopédica para caminar.

Pero después de dos meses y tras ver que no funcionó, Pierce optó por la cirugía.

“Estábamos viendo cómo reaccionaba esa inyección, y parecía que ayudaba a que sanara, pero no creo que lo hiciera tanto como queríamos”, señaló Pierce. “Incluso entonces, yo estaba caminando. Yo decía: ‘No creo que esto esté funcionando’. Ellos me decían algo como: ‘Tienes que esperar; esto es algo que tarda tiempo en sanar’”.

Aun así, la lesión no pareció afectar su productividad en el campo y promedió 22,3 yardas por recepción en 2024 y 21,3 yardas en 2025, registrando las mejores cifras de la liga entre todos los jugadores que cumplieron los requisitos.

Si Pierce no está listo al inicio del campamento, los Colts estarían sin su receptor principal, mientras que su quarterback titular, Daniel Jones, también podría quedar limitado.

Jones todavía está en rehabilitación por una rotura del tendón de Aquiles derecho que puso fin a su temporada 2025 a principios de diciembre y, aunque ha estado realizando trabajo por grupos de posición y ejercicios de 7 contra 7 durante las últimas dos semanas, aún no tiene autorización para participar en 11 contra 11.

Jones y Pierce desarrollaron una gran conexión la temporada pasada.

Pierce atrapó 33 pases de los 59 que Jones le lanzó, y terminó con 689 yardas y dos recepciones de touchdown en los 10 partidos que jugaron juntos antes de la lesión que terminó la temporada de Jones. Pierce cerró el año con 47 recepciones y 1.003 yardas, ambas marcas personales, y seis touchdowns.

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FUENTE: AP