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El español Carlos Alcaraz devuelve la pelota al británico Arthur Fery durante su partido de semifinales de la fase final de la Copa Davis de tenis en Bolonia, Italia, el sábado 28 de noviembre de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni) AP

España, seis veces campeona, venció a Gran Bretaña 2-0 en las semifinales en Bolonia, y Alcaraz aseguró la victoria con un triunfo en sets corridos ante Arthur Fery.

Alcaraz, tercero del ranking, arrolló a Fery, quien sorprendió al tenis con su improbable camino hasta las semifinales de Wimbledon este año, por 6-2, 6-1.

Fery tenía la difícil tarea de derrotar a Alcaraz para llevar la serie a un desempate en dobles, después de que Rafael Jodar superó a Cameron Norrie por 6-2, 7-5.

Alcaraz, que ganó las Finales ATP en Turín la semana pasada, ha tenido problemas físicos en las últimas semanas y no jugó el partido de cuartos de final de España contra Austria el jueves. Pero volvió a la acción el sábado y necesitó apenas 72 minutos para cerrar la victoria.

España juega contra Italia el domingo.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP