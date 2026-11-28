España, seis veces campeona, venció a Gran Bretaña 2-0 en las semifinales en Bolonia, y Alcaraz aseguró la victoria con un triunfo en sets corridos ante Arthur Fery.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
BOLONIA, Italia (AP) — Carlos Alcaraz impulsó a España a la final de la Copa Davis el sábado y jugará contra Italia por el título.
España, seis veces campeona, venció a Gran Bretaña 2-0 en las semifinales en Bolonia, y Alcaraz aseguró la victoria con un triunfo en sets corridos ante Arthur Fery.
Alcaraz, tercero del ranking, arrolló a Fery, quien sorprendió al tenis con su improbable camino hasta las semifinales de Wimbledon este año, por 6-2, 6-1.
Fery tenía la difícil tarea de derrotar a Alcaraz para llevar la serie a un desempate en dobles, después de que Rafael Jodar superó a Cameron Norrie por 6-2, 7-5.
Alcaraz, que ganó las Finales ATP en Turín la semana pasada, ha tenido problemas físicos en las últimas semanas y no jugó el partido de cuartos de final de España contra Austria el jueves. Pero volvió a la acción el sábado y necesitó apenas 72 minutos para cerrar la victoria.
España juega contra Italia el domingo.
___
James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson
___
Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter