Alcántara se luce en 7 entradas y Miami corta su mala racha al vencer 7-3 a Nacionales

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Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de Miami, trabaja durante la primera entrada en el juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Nacionales de Washington, el lunes 1 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jess Rapfogel) AP

Tras permitir 14 carreras en sus dos aperturas anteriores, Alcántara (4-4) toleró tres carreras y siete hits esta vez. Ponchó a cinco sin otorgar pasaportes.

Los Marlins perdían 3-1 antes de anotar tres carreras en la sexta. Después de que el bateador emergente dominicano Heriberto Hernández empató el juego con un jonrón de dos carreras, Miami se fue arriba con un doble productor de Connor Norby ante Richard Lovelady (2-3). Liam Hicks y Kyle Stowers añadieron jonrones para los Marlins en la novena.

Jacob Young se voló la barda por Washington.

El dominicano Otto Lopez conectó tres imparables y recibió un boleto por Miami, elevando su promedio de bateo —el mejor de las Grandes Ligas— a .333.

Cade Cavalli dio base por bolas a tres bateadores en la primera entrada, incluido Owen Caissie con las bases llenas para darle a los Marlins ventaja de 1-0. El jonrón de dos carreras de Young puso a Washington arriba por una en la segunda, y Curtis Mead agregó un sencillo productor en la tercera.

El panameño Leo Jiménez abrió la sexta con un sencillo y, con tres bateadores zurdos consecutivos por venir, los Nacionales sacaron a Cavalli y trajeron a Lovelady, un zurdo. Hernández bateó por Caissie y conectó un batazo al jardín izquierdo que superó con facilidad la barda, empatando el juego.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP