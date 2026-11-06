Alcalde y gobernadora de NY prometen un nuevo día para Puerto Rico tras victoria demócrata

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, derecha, y el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, izquierda, llegan a una parada de campaña, el viernes 23 de octubre de 2026, en el distrito neoyorquino de Brooklyn. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

“Existe la posibilidad de que por fin podamos empezar a cumplir para la gente trabajadora de todo este país”, señaló Mamdani. “Lo que escuchamos hoy fue que lo que con tanta frecuencia se describe como una crisis natural aquí en Puerto Rico es en realidad una crisis política, resultado de decisiones políticas”.

Hochul señaló que los resultados electorales representan “un día completamente nuevo” para la isla y advirtió que el gobierno federal tendrá que rendir cuentas.

“Lo que hemos visto en los últimos dos años es realmente un abandono de ese compromiso”, afirmó. “Y esperamos que todas esas heridas sanen, asegurándonos de seguir aportando recursos para la resiliencia, proyectos de energía, reforzar la red eléctrica, así como restablecer la atención médica, programas de nutrición”.

Mamdani y Hochul forman parte de un grupo de funcionarios del gobierno de Nueva York que visitan Puerto Rico para asistir a una conferencia anual de cuatro días. El viernes se reunieron con organizaciones sin fines de lucro locales, mientras los funcionarios anunciaban una alianza de 280.000 dólares para ayudar a la isla a enfrentar emergencias.

La alianza entre Hispanic Federation y el Federal Home Loan Bank of New York se produce mientras Puerto Rico lidia con apagones crónicos e interrupciones intermitentes del suministro de agua, al tiempo que intenta reconstruirse tras el paso del huracán María y otros desastres.

La organización sin fines de lucro Hispanic Federation indicó que el dinero dotaría de una mayor capacidad de almacenamiento de agua a 10 centros de resiliencia comunitarios en toda la isla; algunos también recibirían sistemas de recolección de lluvia, infraestructura de cocina y energía solar con almacenamiento en baterías.

“Tenemos que empezar a trabajar con los líderes para asegurarnos de que la agenda de Puerto Rico no se olvide”, declaró a The Associated Press Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation.

“En Puerto Rico todavía hay algunos enormes desafíos”, afirmó. “Todas las políticas públicas han sido tan perjudiciales para Puerto Rico”.

El anuncio llega meses después de que el gobierno de Trump cancelara proyectos solares en Puerto Rico que presuntamente ayudarían a miles de familias de bajos ingresos. Uno de ellos, valorado en 400 millones de dólares, contemplaba la instalación de sistemas solares y de almacenamiento en baterías en hogares de bajos ingresos y en aquellos con necesidades médicas.

El Departamento de Energía de Estados Unidos señaló que el dinero inicialmente destinado a proyectos solares se usaría para ayudar a dar mantenimiento a la deteriorada red eléctrica puertorriqueña, que fue devastada por el huracán María en septiembre de 2017. Sin embargo, la red ya estaba debilitada debido a la falta de mantenimiento e inversión.

Las decisiones provocaron indignación en la isla a medida que se desvanece el apoyo federal a los proyectos solares.

Puertorriqueños demandan al gobierno de Estados Unidos

La semana pasada, seis residentes de Puerto Rico demandaron al Departamento de Energía de Estados Unidos y a su secretario, Chris Wright, tras la eliminación de un programa financiado con fondos federales por 1.000 millones de dólares para proporcionar energía solar y almacenamiento en baterías a quienes más lo necesitaban.

“El costo de esos sistemas sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los puertorriqueños”, se indica en la demanda.

Entre los demandantes está Ileana Ríos, residente de Arecibo de 63 años, quien es diabética y necesita refrigerar su insulina. Por otra parte, su hijo padece asma y necesita usar un nebulizador, lo que requiere electricidad.

En la demanda se indica que Ríos “pierde el servicio eléctrico con regularidad cuando el clima está estable y lo pierde siempre durante las tormentas, a veces durante varias semanas seguidas”.

Los otros residentes que demandaron también tienen condiciones de salud graves y necesitan equipos o medicamentos que dependen de la electricidad.

En la demanda se solicita, entre otras cosas, que un juez ordene al Departamento de Energía de Estados Unidos que restablezca el programa de subvenciones. En un breve comunicado emitido el viernes, la agencia dijo que trabaja estrechamente con el gobernador de Puerto Rico para estabilizar la red eléctrica de la isla, al tiempo que criticó a la administración anterior por “promover su agenda del Nuevo Engaño Verde en lugar de ayudar a Puerto Rico a construir una red eléctrica asequible, confiable y segura”.

La pérdida de fondos ha sido un golpe para organizaciones sin fines de lucro y otros organismos, que enfrentaron meses de incertidumbre y confusión mientras esperaban la decisión del gobierno de Trump sobre si continuaría el programa y de qué manera.

“Tuvimos mucha incertidumbre... En algunos momentos simplemente se sentía como si no estuviéramos hablando con nadie”, afirmó Sybelle Rodriguez del Valle, directora de operaciones de la organización sin fines de lucro de resiliencia energética Barrio Eléctrico, que formaba parte del programa del Departamento de Energía de Estados Unidos.:

Barrio Eléctrico brinda servicio eléctrico a más de 500 familias y estaba en condiciones de proporcionar energía resiliente a 1.200 familias con fondos del programa federal. Solo había completado aproximadamente un tercio de sus proyectos antes de que el programa terminara, perdiendo un estimado de 16 millones a 20 millones de dólares en financiamiento.

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La reportera de The Associated Press Gabriela Aoun Angueira contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP