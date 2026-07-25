Alcalde se enfunda overol para limpiar dos de los ríos más contaminados en Bolivia

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Trabajadores municipales limpian el río Seke que desemboca en el lago Titicaca, en El Alto, Bolivia, el 25 de julio de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

Enfundado en overol Eliser Roca, alcalde de esa populosa urbe de poco más de un millón de habitantes, encabezó el sábado un operativo de más de 2.000 funcionarios, voluntarios y vecinos para limpiar los dos ríos principales que cruzan la ciudad y convertidos en basurales abiertos y deposito de residuos industriales y desechos humanos en los suburbios de la ciudad.

“Querer a la Madre Tierra (Pachamama) es querer a nuestros hijos y nietos. Estos ríos contaminados tienen un impacto mortífero en la ciudad y son una amenaza para la salud”, dijo Roca a The Associated Press. Al final del día la meta era recoger más de 16 toneladas de basura a lo largo de 18 kilómetros, agregó.

La acumulación de basura en las orillas de los ríos Seke y Seco de escaso cauce en esta época seca es una amenaza para la ciudad porque retienen el agua y provocan inundaciones en la temporada lluviosa además de contaminar el ambiente, dijo a su vez Nayra Flores Quispe, secretaria de Agua y Medioambiente.

En las aguas amarillentas y espumosas incluso flotaban llantas usadas tiradas al río.

El Alto a poco más de 3.900 metros de altitud y de más rápido crecimiento urbano debido a la migración rural, apenas cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales construida hace más de tres décadas. Las aguas contaminadas de los dos ríos llegan por gravedad hasta el lago Titicaca a unos 60 kilómetros de acá, según Flores.

La contaminación por aguas servidas y desechos urbanos es una de las mayores amenazas para el Titicaca, un cuerpo de agua de poco más de 8.500 kilómetros cuadrados y una de las mayores reservas de agua dulce que comparten Bolivia y Perú. Del lado peruano también ciudades cercanas al lago contaminan las orillas, según expertos.

FUENTE: AP