Alcalde de ciudad de Ecuador y varios familiares detenidos por supuesto lavado de activos

El operativo simultáneo se ejecutó en tres provincias mediante 20 allanamientos dejando 14 personas detenidas, entre ellas Juan Alfonso Montalván, alcalde de la ciudad de Vinces, situada a 200 kilómetros al suroeste de Quito.

Entre los arrestados están cuatro familiares del alcalde y cuatro trabajadores del municipio de Vinces. Adicionalmente, dos personas que ya están presas por otras causas fueron notificadas de su vinculación al caso, señalo el mando policial.

El municipio de Vinces no se ha pronunciado sobre el caso.

Imágenes difundidas por la policía mostraron el momento en que Montalván era trasladado esposado, sin hacer declaraciones.

El director de investigación de la policía, el general Henry Tapia, afirmó en una rueda de prensa que Montalván presuntamente lidera “una estructura delictiva de lavado de activos”, a través de una empresa de la construcción. Según las investigaciones, entre los beneficiarios constan compañías y personas “con antecedentes penales”, precisó.

Las transacciones “que no están debidamente justificadas” superan los tres millones de dólares, declaró Tapia.

La Fiscalía informó en X que se decomisaron armas, vehículos, dinero en efectivo y documentos que se presentarán como indicios ante un juez.

Montalván ha sido alcalde de Vinces en dos ocasiones, la última en alianza con movimientos de derecha como CREO, del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023). No es el único alcalde con prisión preventiva.

Ecuador elegirá a alcaldes y prefectos provinciales el 29 de noviembre en unos comicios marcados por la judicialización y la detención de varios funcionarios.

Entre ellos figuran Aquiles Álvarez, quien fue alcalde de Guayaquil y está preso actualmente por supuesto tráfico de combustible, y las antiguas autoridades de Esmeraldas, Machala, Jipijapa y Pujilí, quienes fueron detenidas en operativos policiales acusadas de corrupción.

El exalcalde de Cuenca Cristian Zamora tiene orden de prisión preventiva por presunto enriquecimiento ilícito. Está fuera del país.

Algunos de los señalados por los delitos han denunciado persecución política, mientras que el presidente Daniel Noboa ha cuestionado en declaraciones públicas y sin presentar pruebas los supuestos vínculos de autoridades locales con organizaciones criminales.

FUENTE: AP