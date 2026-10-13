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Alaric Jackson golpea a Bradley Chubb tras la victoria de Buffalo en tiempo extra sobre Rams

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El tackle izquierdo de Rams de Los Ángeles, Alaric Jackson, golpeó en la cabeza al linebacker de los Bills, Bradley Chubb, durante el intercambio de jerseys posterior al partido, tras la victoria de Buffalo por 37-34 en tiempo extra la noche del lunes.

DeWayne Carter, izquierda, y Bradley Chubb, de los Bills de Buffalo, se preparan para saltar al campo previo al partido de la NFL ante los Rams de Los Ángeles, el lunes 12 de octubre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Gregory Bull)
DeWayne Carter, izquierda, y Bradley Chubb, de los Bills de Buffalo, se preparan para saltar al campo previo al partido de la NFL ante los Rams de Los Ángeles, el lunes 12 de octubre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Las cámaras de televisión captaron el intercambio entre Jackson y Chubb, quien se alejó después de decir algo de manera enfática. Jackson completó su intercambio de jerseys y siguió a Chubb, lo encaró y lo golpeó con un puñetazo que le tiró la gorra de la cabeza a Chubb.

Los compañeros separaron rápidamente a Chubb y a Jackson, quien parece probable que vuelva a meterse en problemas.

Jackson fue arrestado el 9 de junio bajo sospecha de violencia doméstica grave tras un enfrentamiento con una mujer en su casa en el Valle de San Fernando. Su caso fue asignado a un programa de desvío previo a la presentación de cargos que probablemente le permita evitar acusaciones penales, pero la NFL aún no ha anunciado una decisión sobre una posible sanción disciplinaria de la liga.

Jackson está en su cuarta temporada como tackle izquierdo titular de los Rams, pero el exagente libre no reclutado procedente de Iowa ya ha tenido problemas antes.

En 2025, una mujer lo demandó al alegar que él grabó actos sexuales con ella en su teléfono sin su consentimiento. El incidente, que no se hizo público hasta que se presentó la demanda, llevó a que Jackson fuera suspendido por los dos primeros partidos de la temporada 2024 por una infracción no revelada de la política de conducta personal de la NFL.

Jackson, ciudadano con doble nacionalidad canadiense-estadounidense, es uno de los jugadores con más tiempo en el plantel de los Rams. Ganó un anillo de Super Bowl como liniero suplente en febrero de 2022.

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