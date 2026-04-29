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Al menos nueve fallecidos y más de 20 heridos en accidente de autobús en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Al menos nueve personas fallecieron y 22 resultaron heridas el miércoles después de que el autobús con matrícula chilena en el que viajaban dio un vuelco en una ruta al sur de Bolivia, informó la policía de tránsito.

El accidente se produjo en la localidad boliviana de Villa Challacollo, que está cerca de la ciudad de Oruro, destino del autobús con pasajeros que había partido desde Chile, informó el director de Tránsito, el coronel Nandy Torrico, en conferencia de prensa.

Para que el autobús se haya salido de la vía “presumiblemente hubo exceso de velocidad o un posible cansancio del conductor”, dijo Torrico.

Entre los fallecidos hay dos niños. Los 22 heridos, entre ellos 10 mujeres y el resto varones, fueron trasladados a hospitales cercanos.

Los pasajeros que resultaron ilesos dijeron a los medios locales que el impacto fue muy fuerte y varias personas quedaron atrapadas en la carrocería del autobús.

En Bolivia son comunes los accidentes por el mal estado de las carreteras, el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los conductores y la falta de conocimiento de la ruta.

La tasa de accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes en el país sudamericano en 2024 fue de 161,1, según la Comunidad Andina, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

FUENTE: AP

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