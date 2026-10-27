Al menos dos policías heridos en ataque con explosivos en ciudad colombiana fronteriza con Venezuela

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia un esfuerzo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) AP

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, indicó en un video difundido a la prensa que los dos agentes resultaron lesionados en un ataque contra la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cúcuta, cercana al puente internacional que conecta con Venezuela.

Las autoridades aún no han identificado a los presuntos responsables del ataque en una zona donde operan varios grupos armados y bandas criminales, incluidas la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década.

En paralelo, Villamizar rechazó el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, perpetrado la víspera.

Castellanos, quien fue servidor público hasta enero, fue atacado con arma de fuego en una estación de servicio en Cúcuta. Las autoridades investigan el móvil del crimen y a los presuntos responsables.

La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades celeridad en la investigación e indicó que el asesinato genera “especial preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan” las comunidades de Cúcuta y el resto del departamento de Norte de Santander.

El presidente conservador Abelardo de la Espriella también rechazó el crimen y ordenó a las autoridades investigar.

Más de un centenar de capturados en operativo contra el “narcoterrorismo”

De la Espriella informó el martes la captura de más de un centenar de personas en un operativo contra el “narcoterrorismo” en el noroeste de Colombia como parte de su estrategia de seguridad en las principales ciudades del país.

El operativo fue encabezado por De la Espriella en Medellín, la segunda ciudad de Colombia y capital de Antioquia, según enseñó en un video difundido en su cuenta de la red social X.

“Ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas”, dijo De la Espriella, vistiendo un chaleco antibalas, a dos de los capturados sin detallar el delito que presuntamente cometieron.

Al menos 135 personas fueron capturadas, incluidos 11 extranjeros, y se decomisaron armas, celulares, radios de comunicación, 40 kilos de cocaína y 19 kilos de marihuana, detalló De la Espriella. Aclaró que se trata de un reporte preliminar que podría modificarse al consolidar la información.

En el operativo murió alias “Primo Sangre”, cuyo nombre real no fue detallado, señalado de ser uno de los cabecillas de una disidencia de las FARC. De la Espriella indicó que fue abatido por la policía por “oponer resistencia”.

Promete “liberar” al país del crimen

De la Espriella, quien prometió “mano de hierro” contra los ilegales, aseguró durante el operativo que su objetivo es "liberar a nuestro país del crimen, del narcoterrorismo”. Su estrategia ha incluido operativos focalizados en ciudades capitales como Santa Marta y Barranquilla, en el norte del país, y Cali, en el suroeste.

Sin embargo, persisten retos en seguridad en los territorios más alejados de las urbes. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó el martes sobre un deterioro en los derechos humanos en la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el norte del país, por la presencia de grupos armados ilegales.

La ONU indicó que entre enero y abril documentaron al menos 12 homicidios, una masacre con cinco víctimas y un posible caso de “tortura y cuerpos a los que les habrían dejado mensajes intimidatorios”.

FUENTE: AP