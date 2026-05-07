Al menos cinco muertos y 38 heridos al incendiarse un centro comercial del noroeste de México

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El fuego se desató en la Plaza Fiesta Las Palmas de Los Mochis, estado de Sinaloa, donde se encontraban decenas de personas, las cuales corrieron despavoridas para escapar de las llamas. Una gran nube de humo cubrió los pasillos del centro comercial y los estacionamientos, lo que dificultó salir.

En videos difundidos en redes sociales es posible ver las llamas expandiéndose entre los locales del centro comercial mientras los techos comienzan a caer y las personas intentan salir en medio del humo.

La Fiscalía de Sinaloa dijo a The Associated Press que en el incendio fallecieron al menos cinco personas y otras 38 resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó en un mensaje en la red social X que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, esa dependencia y la Secretaría de Seguridad federal desplegaron una operación para atender la emergencia.

FUENTE: AP