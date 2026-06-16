americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Al menos 9 muertos y 25 heridos tras un choque entre un tren y un autobús en Zimbabue

HARARE, Zimbabue (AP) — Al menos nueve personas, entre ellas dos niños, murieron después de que un tren chocara el martes con un autobús en Zimbabue, indicaron la policía y las autoridades ferroviarias.

El accidente ocurrió en un cruce ferroviario en Triangle, una localidad productora de azúcar en el sur del país, cuando un tren de carga colisionó con el autobús, según la policía.

El portavoz de National Railways of Zimbabwe, Andrew Kanambura, señaló en un comunicado que el conductor del autobús no se detuvo ni comprobó si se aproximaban trenes antes de cruzar las vías, lo que infringió las normas de seguridad ferroviaria. Añadió que al menos otras 25 personas resultaron heridas.

El accidente ocurrió menos de una semana después de que una minibús que transportaba a escolares se incendiara en el centro de Zimbabue, lo que causó la muerte de siete personas.

Los accidentes de tráfico son comunes en Zimbabue, donde se registra un siniestro vial cada 15 minutos y, en promedio, cinco personas mueren y 38 resultan heridas cada día, según la agencia de seguridad vial del país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Cubano de Lehigh Acres termina arrestado por disparar contra un dron policial
CAPTADO EN CAMARA

Cubano de Lehigh Acres termina arrestado por disparar contra un dron policial

A MÍ ME ELIGIERON: Díaz-Canel responde a periodista de EEUU sobre elecciones en Cuba

"A MÍ ME ELIGIERON": Díaz-Canel responde a periodista de EEUU sobre elecciones en Cuba

Euforia global tras acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

Euforia global tras acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Muere Yamir Robinson, el Teacher de Kola Loka, tras una dura batalla contra el cáncer en España

Muere Yamir Robinson, "el Teacher" de Kola Loka, tras una dura batalla contra el cáncer en España

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter