Al menos 9 muertos y 25 heridos tras un choque entre un tren y un autobús en Zimbabue

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El accidente ocurrió en un cruce ferroviario en Triangle, una localidad productora de azúcar en el sur del país, cuando un tren de carga colisionó con el autobús, según la policía.

El portavoz de National Railways of Zimbabwe, Andrew Kanambura, señaló en un comunicado que el conductor del autobús no se detuvo ni comprobó si se aproximaban trenes antes de cruzar las vías, lo que infringió las normas de seguridad ferroviaria. Añadió que al menos otras 25 personas resultaron heridas.

El accidente ocurrió menos de una semana después de que una minibús que transportaba a escolares se incendiara en el centro de Zimbabue, lo que causó la muerte de siete personas.

Los accidentes de tráfico son comunes en Zimbabue, donde se registra un siniestro vial cada 15 minutos y, en promedio, cinco personas mueren y 38 resultan heridas cada día, según la agencia de seguridad vial del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP