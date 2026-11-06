Al menos 30 personas mueren en ataques aéreos contra un mercado en el suroeste de Yemen

ARCHIVO – Rebeldes hutíes de Yemen a bordo de una motocicleta en una campaña de movilización en Saná, Yemen, el jueves 10 de septiembre de 2026. (AP Foto) AP

Otras ocho personas resultaron heridas en los ataques aéreos contra el mercado de al-Waziyah, en la provincia de Taiz, escribió en X el portavoz del Ministerio de Salud hutí, Anees Alsabahi.

El ejército yemení respaldado por Arabia Saudí y los rebeldes hutíes intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad del mortífero ataque aéreo. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente sus afirmaciones.

Taiz está mayormente controlada por los hutíes, que han sitiado la capital provincial, donde se asientan el gobierno aliado de Arabia Saudí y sus fuerzas.

Imágenes emitidas por Al-Masirah mostraron columnas de humo elevándose desde el lugar, con un edificio dañado que contenía alimentos enlatados, vehículos destruidos, cajas de fruta esparcidas, escombros y restos.

Las autoridades afiliadas al gobierno yemení en Taiz culparon a los hutíes del ataque y afirmaron que no se llevaron a cabo ataques aéreos en la zona.

Yahya Saree, portavoz militar hutí, indicó que tres ataques aéreos alcanzaron el mercado de al-Hadara, en al-Waziyah, en la provincia de Taiz, alrededor de las 7 de la mañana

Culpó a Arabia Saudí de la ofensiva y sostuvo que varios aviones de combate despegaron de la base aérea de Khamis Mushait y abandonaron la provincia de Taiz alrededor de las 8 de la mañana No aportó pruebas.

Hasta el momento, el Ministerio de Información de Arabia Saudí no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

No se sabe cuántas personas había en el mercado a primera hora del día, aunque esos lugares suelen estar concurridos los viernes, día libre en gran parte del mundo árabe.

La oficina provincial de medios reconoció en un comunicado en Facebook que se había producido un ataque contra el concurrido mercado y señaló que hubo víctimas, pero no ofreció detalles.

La oficina de medios añadió que los “ataques indiscriminados con misiles hutíes”, incluido el uso de misiles balísticos, ponen en peligro la vida de los civiles. Afirmó que los mercados y las zonas pobladas deben ser protegidos.

El mes pasado, los hutíes atacaron a las fuerzas del gobierno yemení con misiles balísticos y mataron al menos a 75 soldados en un campamento militar, además de herir a unos 200 reclutas en la provincia sureña de Shabwa. Los rebeldes reconocieron en ese momento que habían atacado el campamento.

En septiembre, los rebeldes hutíes acusaron a Arabia Saudí de atacar una prisión en el norte del país. La prisión en Hazm, capital provincial de Jawf, se derrumbó cuando los ataques de la coalición alcanzaron la zona, matando al menos a 23 personas.

En septiembre, los hutíes intensificaron su avance sobre Taiz, una puerta de entrada estratégica al sur de Yemen, tras la captura fulminante de la ciudad portuaria de Mokha, una zona a unos 130 kilómetros (80 millas) de distancia que es vital para controlar el transporte marítimo a través del mar Rojo.

Los rebeldes han estrechado su cerco sobre la ciudad de Taiz, controlada por el gobierno yemení reconocido internacionalmente, lo que agrava una situación humanitaria ya de por sí desesperada entre los civiles. Los residentes tienen dificultades para conseguir agua potable y alimentos debido a que los hutíes restringen el movimiento hacia la ciudad.

En las colinas que rodean Taiz, las fuerzas gubernamentales intentan repeler a los rebeldes, pero se enfrentan a una fuerte resistencia, especialmente al este de la ciudad. Los analistas señalan que tomar el control de la ciudad de Taiz es vital para el grupo si busca avanzar hacia el sur, hacia Aden y Lahj, pero eso no será fácil, según opiniones previas de expertos.

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La periodista de The Associated Press Toqa Ezzidin contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP