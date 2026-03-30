Al menos 30 muertos en ataque de pandilla en Haití, dicen activistas

Gran Grif atacó Petite-Rivière de l’Artibonite a primera hora del domingo, incendió viviendas y dejó cuerpos esparcidos en las calles. La banda volvió a atacar el lunes, informó Bertide Horace, portavoz de la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Concienciación para Salvar el Artibonite, un grupo activista.

Horace declaró a The Associated Press que la banda seguía controlando el barrio de Jean-Denis y había instalado barricadas.

“La zona está completamente desierta”, afirmó por teléfono. “Solo las pandillas tienen el control”.

Indicó que su organización ha recogido al menos 30 cadáveres y que investigaba reportes de personas desaparecidas.

Antonal Mortimé, abogado de derechos humanos y codirector ejecutivo del grupo de derechos humanos Défenseurs Plus, dijo a Radio Caraïbes que se creía que 70 personas habían sido asesinadas, con base en reportes de activistas en el terreno.

La Policía Nacional de Haití informó que agentes, respaldados por policías kenianos que encabezan una misión apoyada por la ONU, ayudaron a rescatar a personas en el barrio de Jean-Denis, pero se retrasaron porque las bandas habían excavado grandes hoyos para impedir el ingreso de la policía.

La policía, en un comunicado, reportó al menos 16 personas muertas y otras 10 heridas por disparos.

Las estimaciones de muertos y heridos pueden variar enormemente en las horas posteriores a los ataques de bandas en Haití debido a la comunicación limitada y a la incapacidad de las autoridades para entrar en la zona.

Las bandas controlan aproximadamente el 90% de la capital Puerto Príncipe y se han apoderado de extensas franjas de territorio en la región central de Haití.

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas calificó a principios de este año como “sin precedentes” la consolidación del control de las bandas en la capital y zonas vecinas, y señaló que más de 5.500 personas fueron asesinadas en Haití del 1 de marzo de 2025 al 15 de enero.

Gran Grif, la mayor banda que opera en la región de Artibonite, atacó Petite-Rivière de l’Artibonite hace casi un año, lo que obligó a decenas de personas a nadar y vadear el río más largo del país para escapar.

Gran Grif ha sido culpado también de un ataque en la localidad central de Pont-Sondé en octubre de 2024, donde más de 70 personas murieron en una de las mayores masacres de la historia reciente de Haití.

Gran Grif se formó después de que Prophane Victor, un exmiembro del Parlamento que representaba a Petite Rivière, comenzara a armar a jóvenes de la región, según un informe de la ONU.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP